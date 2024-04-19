Сергей Самсонов: «Овечкин остается Великим. Он взвалил «Вашингтон» на свои плечи и вытащил в плей-офф, забив 15 шайб в последние 24 игры. Отличный результат»

Теги Вашингтон Кубок Стэнли Сергей Самсонов Александр Овечкин НХЛ ТАСС Хоккей

Сергей Самсонов поделился мыслями об игре Александра Овечкина.

Капитан «Вашингтона» набрал 65 (31+34) очков в 79 играх сезона-2023/24. Он идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Кэпиталс» вышли в плей-офф Кубка Стэнли-2024 после победы над «Филадельфией» (2:1) 

«У Александра, возможно, было такое, что шайба не шла. Действительно, в конце сезона он просто взвалил команду на свои плечи и вытащил в плей-офф, забив 15 шайб в последние 24 игры. Это отличный результат для любого игрока, особенно когда человеку 38 лет.

Александр Овечкин остается Александром Великим. Если честно, я не увидел, что он что-то поменял в своей игре. Он играет так, как играет. Понятно, что не так интенсивно, как раньше, но как он был снайпером, так и остался и всегда будет таким.

Он идет огромными шагами к рекорду, приятно за этим наблюдать, и даже в таком возрасте он остается лидером команды», – сказал бронзовый призер Олимпийских игр Сергей Самсонов.

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15 комментариев
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Саня ярко ворвался в лигу с Сидом, никого не боялся, уничтожал всех и вся, забивал на любой вкус, я еще в школу ходил и записывал его гол Финиксу на диск в компьютерном клубе за баснословные деньги на тот момент, где скорость была максимум 512кб/с, прошло 20 лет и этот товарищ как и Сид не перестают удивлять уже взрослого мужика… Саня - ты великий, а скоро станешь ВЕЛИЧАЙШИМ игроком в истории игры. Жду не дождусь ПО!
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Все действующие российские игроки пришли в НХЛ позже Овечкина , но только Кучеров, Панарин и Капризов находясь в прайме, играют лучше ветерана. Даже Малкин на его фоне в этом сезоне как-то не очень. Об остальных и говорить нечего. Но это не от того, что игроки плохие, а потому что Овечкин держит высокий уровень. Вот взять этот сезон : смена тренера, смена тактики команды, потеря двух первых центров ( без адекватной замены) и как следствие резкое падение результативности. Но после МВЗ Овечкин начинает забивать голы и набирать очки с удивительной стабильностью. В итоге команда в плей-офф, а Овечкин опять выбил 30+ шайб, что даётся далеко не каждому ( у Оши один такой сезон в карьере, и то не в СЛБ, а после перехода в Вашингтон) . Превратить провальный сезон в как минимум хороший - это не каждый сможет.
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Ответ александр красноярский
Ну когда Трьетьяк закончил карьеру то это был какой год , вас и не было в то время . Овечкин много раз говорил что после окончания карьеры вернётся в Россию и будет работать на благо хоккея России да и сыновей воспитывать правильно можно только в России а что будут косички носить в США .
Я думаю после окончания карьеры на Александра будет спрос везде, и у нас и в НХЛ. Он я думаю сможет и в роли ген менеджера себя попробовать, и тренера и в ролиискаута, главное продолжать приносить пользу в хоккее.
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+4
что значит - остается?))) Он был , есть и будет Великим)
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Ответ Achilles 21
величайшим игроком это что самым лучшим за историю?
Стать в один ряд с 99
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Ответ Achilles 21
а где лемье с кросби и др потерял или ты считаешь что овечкин круче их:)?
Лемье и Кросби конечно великие игроки. Лемье по уровню таланта сравнивали с Гретски, травмы только помешали конкурировать с Уэном. Кросби - универсал, но в статье речь о снайперском рекорде, а вот как раз он принадлежит великому номеру 99, который вся хоккейная общественность ждет замену на номер 8.
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Ответ александр красноярский
После окончания карьеры Овечкин вернётся в Москву и будет министром вместо Третьяка.
Ну так третьяк после окончания карьеры жил и работал в США и Канаде, и даже Гашека тренировал в системе Чикаго 😉
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