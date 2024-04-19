Сергей Самсонов о «Вашингтоне»: «Два месяца назад сказал бы, что плей-офф – потолок. Но как команда играет сейчас – впечатление, что они могут наделать много шума»

Теги Рейнджерс Вашингтон Кубок Стэнли Сергей Самсонов НХЛ ТАСС Спенсер Карбери Хоккей

Сергей Самсонов высказался о перспективах «Вашингтона» в плей-офф.

В первом раунде Кубка Стэнли клуб сыграет с «Рейнджерс».

«Если бы вы меня спросили два месяца назад, является ли плей-офф для этого «Вашингтона» потолком, я бы сказал, что да. Но как команда играет сейчас и как ворвалась в плей-офф – складывается впечатление, что они могут наделать много шума.

По себе помню: когда я играл в «Эдмонтоне», мы также залезли в плей-офф, попав, кажется, в 81-й игре, и дошли до финала.

Команды, которые борются за плей-офф в конце сезона, выходят на другой уровень. И в какой-то степени «Вашингтон» играет в свой хоккей.

Тренер? О Карбери я слышал только позитивное. У «Вашингтона» даже стиль в какой-то степени поменялся. Не сказать, что команда играла в закрытый хоккей, но он стал более структурный. Может, это заняло какое-то время – притереться игрокам.

Как один из многих тренеров, когда он стал главным тренером в НХЛ, он подавал надежды и дождался своего шанса. Он хоть и молодой, но добился своего, тренируя в разных лигах», – сказал бронзовый призер Олимпийских игр Сергей Самсонов.

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1 комментарий
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Много шума - и ничего;)
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