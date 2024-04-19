Сергей Самсонов об игре Панарина: «Лавиолетт выжимает все возможное из топовых игроков. При нем хоккеисты выходят на другой уровень, в том числе и Артемий»

Сергей Самсонов высказался об игре Артемия Панарина при Питере Лавиолетте.

« – очень позитивный тренер, приходя в команду, зачастую выжимает все возможное из своих топовых игроков. Они очень много играют, постоянно в большинстве, он отдает им все: позицию, роль. При нем игроки выходят на другой уровень, в том числе и Панарин.

Можно сказать, выдал такой классный сезон, но я думаю, что одна из самых сильных сторон Лавиолетта в том, что он не ставит палки в колеса креативным ребятам.

Может быть, то право на ошибку, кредит доверия игроку, из моего опыта с ним, – одна из его самых сильных черт», – сказал бронзовый призер Олимпийских игр .