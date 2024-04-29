«Вашингтон» проиграл все 5 серий плей-офф после чемпионства в 2018 году

Теги Вашингтон Кубок Стэнли Александр Овечкин НХЛ Брайан Маклеллан Спенсер Карбери Хоккей

«Вашингтон» проиграл все 5 серий плей-офф после чемпионства в 2018 году.

«Кэпиталс» вылетели из розыгрыша плей-офф НХЛ, уступив «Рейнджерс» в первом раунде (0-4, 2:4 в четвертом матче). 

Клуб из столицы США не выиграл ни одной серии плей-офф после завоевания Кубка Стэнли в 2018 году. Он 5 раз вылетел в первом раунде. 

В 2019-м «Вашингтон» проиграл «Каролине» (3-4), в 2020-м – «Айлендерс» (1-4), в 2021-м – «Бостону» (1-4), в 2022-м – «Флориде» (2-4). 

26 комментариев
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это говорит о том, что сразу после КС 2018 команду надо было перестраивать, а не держаться за "чемпионский состав" переплачивая и держась за кого попало. Надо было оставить одного Овечкина и счас бы он заслуженно ветеранил во вполне приемлемом клубе, а не в этом пионеротряде АХЛ. Питтсбург на тех же граблях едет. После третьего кубка продали бы Малкина, пока он в цене. Нет, млин, они лучше Генцеля отдадут в обмен не пойми на что. Сейчас в Вашингтон просто никто не поедет, зная стратегию Леонсиса. И этот кризис на годы.
+17
-5
+12
Может про других теперь наших хоккеистов будут писать
+13
-4
+9
эх, а раньше шубский был второраундником

символично, что 4 шайбу рейнджерс он встретил на коленях)
+14
-10
+4
Стабильность признак мастерства
+5
-2
+3
Думал что 1-2 игры зацепят, но вышло без вариантов...
+4
-1
+3
Ответ Большое сердце Неймара
Привык глотать просто
Не стоит посвящать нас в реалии своей жизни ;)
+13
-11
+2
Вашингтон никогда не был каким то там топ клубом,в 18 году так уж выскочка была случайность,а сейчас все встало на свои места, это обычный клуб середняк что от него ожидать то 🤷🏻‍♂️
+5
-3
+2
Отмучилось столичные
+1
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Надо было просто заплатить Тротцу. Глядишь династией бы стали.
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Это нормально. При Лавиолетте даже в отдельно взятых серии провалы в играх выглядели закономерными. В целом лишь немногим хуже хайпово-приблатненного Торонто, в котором одной рукой стремятся за всё ухватиться
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главное что 5 раз из 5 туда попали, не всем дано
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Луччие первораундники в истории энэйчэл)
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перспективная ветка.
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говорят, Овечкин до сих пор стоит и улыбается после игры с Филадельфией))
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https://youtu.be/pfujL4Dx-iA?si=lXxE5RqSXKzlvhqa
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В 2019 могли далеко уйти и Каролину должны были проходить
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Концер любимой певицы сам себя не посмотрит. Отстаньте от нашего патриота, ну не шмогла
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Ответ Звезда Мага
это говорит о том, что сразу после КС 2018 команду надо было перестраивать, а не держаться за "чемпионский состав" переплачивая и держась за кого попало. Надо было оставить одного Овечкина и счас бы он заслуженно ветеранил во вполне приемлемом клубе, а не в этом пионеротряде АХЛ. Питтсбург на тех же граблях едет. После третьего кубка продали бы Малкина, пока он в цене. Нет, млин, они лучше Генцеля отдадут в обмен не пойми на что. Сейчас в Вашингтон просто никто не поедет, зная стратегию Леонсиса. И этот кризис на годы.
Так можно говорить про любую команду которая выигрывала кубок Стенли. Взять Тампу-были монстрами, сейчас не скажешь, что у них много шансов на кубок. Это не значит же, что нужно оставлять одного Кучерова и Василевского, а остальных на мороз. Цель Вашингтона это найти игрока , который затмит Овечкина, просто делать в плей-офф команде у который лидер набирает по 70 очков нечего
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Ответ Звезда Мага
это говорит о том, что сразу после КС 2018 команду надо было перестраивать, а не держаться за "чемпионский состав" переплачивая и держась за кого попало. Надо было оставить одного Овечкина и счас бы он заслуженно ветеранил во вполне приемлемом клубе, а не в этом пионеротряде АХЛ. Питтсбург на тех же граблях едет. После третьего кубка продали бы Малкина, пока он в цене. Нет, млин, они лучше Генцеля отдадут в обмен не пойми на что. Сейчас в Вашингтон просто никто не поедет, зная стратегию Леонсиса. И этот кризис на годы.
В этом есть разумное зерно, прям сейчас и впрямь, вряд ли кто из серьёзных игроков пойдет, а вот через год-два, если стратегия и дальше будет давать такой рост, думаю пойдут многие. Если все будет как задумано, через год-два должна быть команда, которой для хороших результатов понадобится только точечное усиление, а деньги на это будут.
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Ответ pavelrytov@icloud.com
Так можно говорить про любую команду которая выигрывала кубок Стенли. Взять Тампу-были монстрами, сейчас не скажешь, что у них много шансов на кубок. Это не значит же, что нужно оставлять одного Кучерова и Василевского, а остальных на мороз. Цель Вашингтона это найти игрока , который затмит Овечкина, просто делать в плей-офф команде у который лидер набирает по 70 очков нечего
Найти игрока, который затмит Овечкина.. Это иллюзии, такие игроки бывают хорошо если 1 раз в 10 лет. За всю историю Вашингтона с драфта игроков подобного уровня было 2, Гартнер и Овечкин, ну еще Ягр с рынка, но с ним не очень сложилось. А про «делать в плей-офф команде у которой лидер набирает 70 очков нечего» Вегасу расскажите. Или, если в историю залезть, Нью-Джерси времен Лэмера. Команда-звезда, без больших звёзд, такое и в НХЛ работает, хоть и не очень лиге такой подход нравится.
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