«Вашингтон» проиграл все 5 серий плей-офф после чемпионства в 2018 году.

«Кэпиталс» вылетели из розыгрыша плей-офф , уступив «Рейнджерс» в первом раунде (0-4, 2:4 в четвертом матче).

Клуб из столицы США не выиграл ни одной серии плей-офф после завоевания Кубка Стэнли в 2018 году. Он 5 раз вылетел в первом раунде.

В 2019-м « » проиграл «Каролине» (3-4), в 2020-м – «Айлендерс» (1-4), в 2021-м – «Бостону» (1-4), в 2022-м – «Флориде» (2-4).