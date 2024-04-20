«Вашингтон» – 16-й, «Рейнджерс» – 1-е в рейтинге команд плей-офф от TheScore
Журналисты TheScore считают, что «Вашингтон» – самая слабая команда плей-офф НХЛ.
Они поставили «Кэпиталс» на последнее место в рейтинге из 16 команд НХЛ, вышедших в плей-офф.
«То, каким образом «Вашингтон» пробился в плей-офф, достойно восхищения, но, скорее всего, их пребывание в турнире будет недолгим.
«Рейнджерс» представляют собой сложную задачу для «Вашингтона» с его разницей шайб «минус 37», – утверждается на сайте.
Клуб из столицы США завершил регулярку с 91 очком в 82 играх при 220 заброшенных шайбах (худший показатель в Восточной конференции) и 257 пропущенных.
Разница шайб «минус 37» стала худшей для вышедшего в плей-офф клуба за последние 33 года.
Полный рейтинг команд от TheScore выглядит следующим образом:
1. «Рейнджерс»
2. «Даллас»
3. «Флорида»
4. «Каролина»
5. «Виннипег»
6. «Эдмонтон»
7. «Ванкувер»
8. «Бостон»
9. «Колорадо»
10. «Вегас»
11. «Торонто»
12. «Тампа-Бэй»
13. «Нэшвилл»
14. «Лос-Анджелес»
15. «Айлендерс»
16. «Вашингтон».
они могут 3 раза проиграть по 6-0 и 4 раза выиграть 2-1 и с разницей -20 пройти Рейнджерс, условно
Панарин и Шестеркин провели прекрасный сезон и дтстойны чашки !