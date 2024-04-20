«Вашингтон» – 16-й, «Рейнджерс» – 1-е в рейтинге команд плей-офф от TheScore

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Журналисты TheScore считают, что «Вашингтон» – самая слабая команда плей-офф НХЛ.

Они поставили «Кэпиталс» на последнее место в рейтинге из 16 команд НХЛ, вышедших в плей-офф. 

«То, каким образом «Вашингтон» пробился в плей-офф, достойно восхищения, но, скорее всего, их пребывание в турнире будет недолгим.

«Рейнджерс» представляют собой сложную задачу для «Вашингтона» с его разницей шайб «минус 37», – утверждается на сайте. 

Клуб из столицы США завершил регулярку с 91 очком в 82 играх при 220 заброшенных шайбах (худший показатель в Восточной конференции) и 257 пропущенных. 

Разница шайб «минус 37» стала худшей для вышедшего в плей-офф клуба за последние 33 года. 

Полный рейтинг команд от TheScore выглядит следующим образом: 

1. «Рейнджерс»

2. «Даллас»

3. «Флорида»

4. «Каролина»

5. «Виннипег»

6. «Эдмонтон»

7. «Ванкувер»

8. «Бостон»

9. «Колорадо»

10. «Вегас»

11. «Торонто»

12. «Тампа-Бэй»

13. «Нэшвилл»

14. «Лос-Анджелес»

15. «Айлендерс»

16. «Вашингтон».   

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50 комментариев
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Интересная команда на 15 месте в рейтинге. Нью- Йорк ...
+19
-1
+18
очередной рейтинг ни о чём
+21
-8
+13
Ответ Косолапый не Мишка
Интересная команда на 15 месте в рейтинге. Нью- Йорк ...
Никс наверное
+14
-1
+13
Ответ Сергей Русаков
Рейнджерс крепкая команда, но это команда одной супер звезды Артемия Панарина, напомню у него в этом сезоне 120 очков, а вот у идущего на втором месте по результативности Винсента Трочека 77, у всех остальных еще меньше, вывод напрашивается сам собой.
Ну, у Далласа лучший бомбардир всего 80 набрал, это не мешает им быть 2-ми в этом рейтинге. Личная статистика в регулярке - не показатель успеха в ПО. Да и Рейнджерс далеко не команда одной звезды, у них отличные вратарь и защита, два очень мощных звена, им есть кем играть и выигрывать.
+7
0
+7
Самый ровный состав у Каролины. Они главные фавориты.
+6
-2
+4
и о чем говорит эта разница?
они могут 3 раза проиграть по 6-0 и 4 раза выиграть 2-1 и с разницей -20 пройти Рейнджерс, условно
+3
-1
+2
колорадо очень низко
+3
-2
+1
Ответ Владимир Самсонов
Ну объективно, Вашингтон чудом попал в плей-офф и кроме Овечкина и дисциплины в команде ничего нет.
Чарли Лингрен и защита,а в ПО именно вратари и защита решают чаще всего.
+1
-1
0
Ответ xQcoW
Вашик слишком высоко.
😃
+1
-1
0
Ответ Владимир Самсонов
У Каролина с вратарями беда - у Андресона вечные проблемы со здоровьем, а Кочетков ещё зелёный. Раанта совсем сдал.
не согласен. Андерсен сейчас здоров, форму набрал перед плей-офф. Петя не то чтобы зеленый (он и плей-офф играл, мало, но играл). Раанта уже не игрок НХЛ, он ведь и не третий вратарь в команде (Мартин неплохо после перехода играл, кроме последней игры). У Каролины другая проблема - как бы сделать так, чтобы нападение не уперлось и забило больше оппонента.
0
0
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Ответ Сергей Русаков
это конечно все замечательно, но этот конкретный регулярный сезон показал, что если идет игра у Артемия, то идет он и у всей команды , и голы забиваются, и вратари тащат, а вот если он уходит в тень, то и вся игра команды не складывается. пересмотрите на досуге проигранные матчи рейнджерс этого сезона, и поймете, что я прав.
Сколько можно?Артемий сверкнул после 30и.Этим всё сказано и доказано.Не тянет и никогда не тянул на звезду,тем более на лидера.Сколько раз он в "плове" играл.что выдающегося показал? Бесконечная, унылая мантра с фантазиями на заданную тему,не имеющая никакого отношения к действительности
+1
-1
0
Ответ Сергей Русаков
Рейнджерс крепкая команда, но это команда одной супер звезды Артемия Панарина, напомню у него в этом сезоне 120 очков, а вот у идущего на втором месте по результативности Винсента Трочека 77, у всех остальных еще меньше, вывод напрашивается сам собой.
а что эта суперзвезда показала в прошлом плове? ничего от слова совсем, регулярка и плов две разные вещи
0
0
0
Ответ Bzz Pvz
Да.
А если нет, что делать будем?
+2
-2
0
Ответ Bzz Pvz
Да.
Тампа вылетит в первом раунде. Флорида будет сражаться за кубок!
+1
-1
0
Запад финал КС - Нэшвилл или Вегас . Восток - Каролина или Флорида
0
0
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Вашики форму набрали к концу сезона и выглядели лучше чем весь год.
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0
Хорошо бы номер 1 в рейтинге переросло бы для НЙР в КС.
Панарин и Шестеркин провели прекрасный сезон и дтстойны чашки !
0
0
0
Ну объективно, Вашингтон чудом попал в плей-офф и кроме Овечкина и дисциплины в команде ничего нет.
+1
-1
0
Рейнджер сложный соперник...
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В целом похоже на правду, хотя с победителем совсем нн ясно.
+3
-3
0
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