«Вашингтон» – 16-й, «Рейнджерс» – 1-е в рейтинге команд плей-офф от TheScore

Журналисты TheScore считают, что «Вашингтон» – самая слабая команда плей-офф НХЛ.

Они поставили «Кэпиталс» на последнее место в рейтинге из 16 команд , вышедших в плей-офф.

«То, каким образом « » пробился в плей-офф, достойно восхищения, но, скорее всего, их пребывание в турнире будет недолгим.

«Рейнджерс» представляют собой сложную задачу для « » с его разницей шайб «минус 37», – утверждается на сайте.

Клуб из столицы США завершил регулярку с 91 очком в 82 играх при 220 заброшенных шайбах (худший показатель в Восточной конференции) и 257 пропущенных.

Разница шайб «минус 37» стала худшей для вышедшего в плей-офф клуба за последние 33 года.

Полный рейтинг команд от TheScore выглядит следующим образом:

1. « »

2. « »

3. « »

4. « »

5. « »

6. « »

7. «Ванкувер»

8. « »

9. « »

10. «Вегас»

11. « »

12. «Тампа-Бэй»

13. «Нэшвилл»

14. «Лос-Анджелес»

15. «Айлендерс»

16. «Вашингтон».