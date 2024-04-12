«Торонто» против «Эдмонтона» – лучший возможный финал Кубка Стэнли, «Питтсбург» против «Колорадо» на 3-м месте (ESPN)

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ESPN считает встречу «Торонто» и «Эдмонтона» лучшим вариантом финала Кубка Стэнли.

ESPN составил рейтинг из десяти лучших возможных пар в финале Кубка Стэнли.

Список основан на командах, которые или уже вышли в плей-офф, или имеют математически шансы на попадание в плей-офф.

Рейтинг создан на основе сюжетных линий между клубами, звездности хоккеистов и других атрибутах, которые могут побудить обычного болельщика посмотреть игры плей-офф.

Рейтинг выглядит следующим образом:

10. «Каролина» – «Даллас»;

9. «Вашингтон» – «Лос-Анджелес» / «Эдмонтон»;

8. «Тампа» – «Ванкувер»;

7. «Флорида» – «Нэшвилл»;

6. «Торонто» – «Колорадо»;

5. «Айлендерс» – «Эдмонтон»; «Детройт» – «Колорадо»; «Рейнджерс» – «Ванкувер»; «Бостон» – «Ванкувер»;

4. «Рейнджерс» – «Даллас»;

3. «Питтсбург» – «Колорадо»;

2. «Бостон» – «Вегас»;

1. «Торонто» – «Эдмонтон».

10 комментариев
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Бурно бурно. Круче наверное только Магнитка - Лев
+10
0
+10
Рейнджерс-Ванкувер классный финал.
+6
-1
+5
Ответ Фанат спорта01
В чём Тампа Ванкувер лучше например пары Тампа-Эдмонтон или Колорадо?
А в чем пара Бостон - Вегас лучше пары Бостон - Ванкувер, например? Это очередной абсолютно идиотский бессмысленный заокеанский топ. Если смотреть через призму спортивных результатов, то Питтсбург - Эдмонтон было бы по-голивудски (плюс, сша vs канада), а если смотреть через тв-рейтинги и бабки, то и тут вряд ли две канадские команды сделают кассу больше.
+3
0
+3
Торонто/Эдмонтон - Канада сошла бы с ума))
+2
0
+2
В чём Тампа Ванкувер лучше например пары Тампа-Эдмонтон или Колорадо?
+2
-1
+1
Хотелось бы понять на каких основаниях составили рейтинг данных пар.
+1
0
+1
Коламбус - Аризона
+1
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+1
Эдмонтон - Вашингтон!
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Торонто бы 1й раунд пройти )
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