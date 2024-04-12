«Торонто» против «Эдмонтона» – лучший возможный финал Кубка Стэнли, «Питтсбург» против «Колорадо» на 3-м месте (ESPN)

ESPN считает встречу «Торонто» и «Эдмонтона» лучшим вариантом финала Кубка Стэнли.

ESPN составил рейтинг из десяти лучших возможных пар в финале Кубка Стэнли.

Список основан на командах, которые или уже вышли в плей-офф, или имеют математически шансы на попадание в плей-офф.

Рейтинг создан на основе сюжетных линий между клубами, звездности хоккеистов и других атрибутах, которые могут побудить обычного болельщика посмотреть игры плей-офф.

Рейтинг выглядит следующим образом:

10. « » – «Даллас»;

9. « » – « » / «Эдмонтон»;

8. « » – «Ванкувер»;

7. « » – « »;

6. «Торонто» – «Колорадо»;

5. « » – «Эдмонтон»; « » – «Колорадо»; « » – «Ванкувер»; «Бостон» – «Ванкувер»;

4. «Рейнджерс» – « »;

3. «Питтсбург» – «Колорадо»;

2. «Бостон» – «Вегас»;

1. «Торонто» – «Эдмонтон».