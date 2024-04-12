«Торонто» против «Эдмонтона» – лучший возможный финал Кубка Стэнли, «Питтсбург» против «Колорадо» на 3-м месте (ESPN)
ESPN считает встречу «Торонто» и «Эдмонтона» лучшим вариантом финала Кубка Стэнли.
ESPN составил рейтинг из десяти лучших возможных пар в финале Кубка Стэнли.
Список основан на командах, которые или уже вышли в плей-офф, или имеют математически шансы на попадание в плей-офф.
Рейтинг создан на основе сюжетных линий между клубами, звездности хоккеистов и других атрибутах, которые могут побудить обычного болельщика посмотреть игры плей-офф.
Рейтинг выглядит следующим образом:
10. «Каролина» – «Даллас»;
9. «Вашингтон» – «Лос-Анджелес» / «Эдмонтон»;
8. «Тампа» – «Ванкувер»;
6. «Торонто» – «Колорадо»;
5. «Айлендерс» – «Эдмонтон»; «Детройт» – «Колорадо»; «Рейнджерс» – «Ванкувер»; «Бостон» – «Ванкувер»;
4. «Рейнджерс» – «Даллас»;
3. «Питтсбург» – «Колорадо»;
2. «Бостон» – «Вегас»;
1. «Торонто» – «Эдмонтон».