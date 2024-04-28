Бостон – Торонто: прогноз на пятый матч 1 мая 2024, НХЛ, плей-офф

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (0), ТБ 5,5

Счет в серии 3 – 1 (5 : 1, 2 : 3, 4 : 2, 3 : 1)

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В Бостоне команды выиграли по матчу, что было в пользу «Торонто Мейпл Лифс», но теперь они возвращаются в Массачусетс, где пятая игра серии может стать последней. «Брюинз» в Онтарио даже перевыполнили план, выиграв два матча. У «кленовых листьев» лучший снайпер регулярного чемпионата в составе, хорошая первая тройка нападения, но без глубины, поддержки нижних звеньев, а также надежного вратаря пробиться даже во второй раунд Кубка Стэнли является задачей непосильной. В четвертом матче в составе хозяев, наконец, появился Вильям Нюландер, провел больше всех времени на льду, но отличиться на смог. Четвертую игру команды начали на встречных курсах, но ошибка Райана Ривса в своей зоне привела к первому взятию ворот Ильи Самсонова. Во втором периоде роковым стало удаление Макса Доми за удар соперника клюшкой. Брэд Маршанд в большинстве увеличил преимущество своей команды. На последней минуте игрового отрезка Маршанд обокрал в зоне «Торонто» Ти Джея Броди и вышел на ворота Самсонова с Давидом Пастрняком два в ноль. Короткая комбинация привела к третьему взятию ворот хозяев. На третий период место в воротах «кленовых листьев» занял Джозеф Уолл. Прямой вины россиянина в пропущенных шайбах не было, но Шелдон Киф решил встряхнуть свою команду. Хватило этой встряски лишь на один гол, автором которого стал Митч Марнер. В Торонто команды могут и не вернуться. Коэффициенты букмекеров на пятый матч серии.

победа «Бостон Брюинз» — от 2,15 (BetBoom, Pari, Бетсити) до 2,20 (Olimpbet)

победа «Торонто Мейпл Лифс» — от 2,80 (BetBoom, Pari) до 3,00 (Бетсити)

Где смотреть пятый матч Бостон – Торонто

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