Мигрень – причина отсутствия Нюландера в трех матчах серии с «Бостоном». «Торонто» проверяет, не получил ли игрок сотрясение мозга

Теги травмы Торонто Бостон Кубок Стэнли НХЛ Вильям Нюландер Хоккей

Вильям Нюландер пропускает игры серии с «Бостоном» из-за мигрени.

Нападающий «Торонто» пропустил три первых матча серии Кубка Стэнли против «Бостона» (1-2 в серии).

Шведский форвард появляется на льду на тренировках команды, но не выходит на матчи.

Выяснилось, что причиной пропусков игроком матчей является мигрень. Врачи канадского клуба проверяют, не получил ли хоккеист сотрясение мозга.

Как пишет Sportsnet, неопределенность вокруг статуса хоккеиста также связана с тем, что трудно поставить точный диагноз, будь это мигрень, сотрясение мозга или нечто другое.

Считается, что Вильям Нюландер впервые сообщил о своей проблеме после завершающей игры против «Тампы» в регулярном чемпионате НХЛ.

В регулярке форвард провел все 82 матча и набрал 98 (40+58) очков.

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
"Мигрень, играть с Бостоном лень."(с)
Если говорить серьёзно, то здоровья Вильяму.
+5
0
+5
Ответ Garikus89
Каждый год одно и то же, только в прошлом сезоне все лидеры были в строю и сразу Тампу шлепнули. До этого каждый год: то Маззин по ходу серии вылетел, то Таварес в первой же смене до конца плей-офф и так далее. Что касается Нюлы, у него эти проблемы уже пару лет как, видимо, ему все-таки в бубен прилетело в последней игре сезона. Тогда вопрос, зачем его вообще выпускали на игру, которая ничего не решала.
возможно, кто-то очень хотел выбить 100ку и молчал до последнего?
+4
0
+4
Ответ Маэстро
возможно, кто-то очень хотел выбить 100ку и молчал до последнего?
Если так, то он дурачок)
+3
0
+3
Без него заметно сложнее листьям
+2
0
+2
Каждый год одно и то же, только в прошлом сезоне все лидеры были в строю и сразу Тампу шлепнули. До этого каждый год: то Маззин по ходу серии вылетел, то Таварес в первой же смене до конца плей-офф и так далее.

Что касается Нюлы, у него эти проблемы уже пару лет как, видимо, ему все-таки в бубен прилетело в последней игре сезона. Тогда вопрос, зачем его вообще выпускали на игру, которая ничего не решала.
+2
0
+2
Нюла Броди Джордано МакМанн - дохрена ключевых игроков не играют однако
+1
0
+1
С его контрактом можно спокойно лечиться и не переживать за будущее
0
0
0
Да, шведа Торонте заметно не хватает, часто его вспоминал, когда наблюдал потуги листьев в атаке в прошлом матче с мишками.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий