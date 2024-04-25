Мигрень – причина отсутствия Нюландера в трех матчах серии с «Бостоном». «Торонто» проверяет, не получил ли игрок сотрясение мозга

Вильям Нюландер пропускает игры серии с «Бостоном» из-за мигрени.

Нападающий « » пропустил три первых матча серии Кубка Стэнли против « » (1-2 в серии).

Шведский форвард появляется на льду на тренировках команды, но не выходит на матчи.

Выяснилось, что причиной пропусков игроком матчей является мигрень. Врачи канадского клуба проверяют, не получил ли хоккеист сотрясение мозга.

Как пишет Sportsnet, неопределенность вокруг статуса хоккеиста также связана с тем, что трудно поставить точный диагноз, будь это мигрень, сотрясение мозга или нечто другое.

Считается, что впервые сообщил о своей проблеме после завершающей игры против «Тампы» в регулярном чемпионате .

В регулярке форвард провел все 82 матча и набрал 98 (40+58) очков.