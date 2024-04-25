Мигрень – причина отсутствия Нюландера в трех матчах серии с «Бостоном». «Торонто» проверяет, не получил ли игрок сотрясение мозга
Вильям Нюландер пропускает игры серии с «Бостоном» из-за мигрени.
Нападающий «Торонто» пропустил три первых матча серии Кубка Стэнли против «Бостона» (1-2 в серии).
Шведский форвард появляется на льду на тренировках команды, но не выходит на матчи.
Выяснилось, что причиной пропусков игроком матчей является мигрень. Врачи канадского клуба проверяют, не получил ли хоккеист сотрясение мозга.
Как пишет Sportsnet, неопределенность вокруг статуса хоккеиста также связана с тем, что трудно поставить точный диагноз, будь это мигрень, сотрясение мозга или нечто другое.
Считается, что Вильям Нюландер впервые сообщил о своей проблеме после завершающей игры против «Тампы» в регулярном чемпионате НХЛ.
В регулярке форвард провел все 82 матча и набрал 98 (40+58) очков.
Если говорить серьёзно, то здоровья Вильяму.
Что касается Нюлы, у него эти проблемы уже пару лет как, видимо, ему все-таки в бубен прилетело в последней игре сезона. Тогда вопрос, зачем его вообще выпускали на игру, которая ничего не решала.