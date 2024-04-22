Участие Нюландера во 2-й игре серии против «Бостона» остается под вопросом

Участие Вильяма Нюландера в игре плей-офф против «Бостона» остается под вопросом.

« » начал плей-офф с поражения от «Брюинс» в гостевом матче. Второй бомбардир канадского клуба в регулярке (98 (40+58) очков в 82 играх) пропустил первую игру серии из-за травмы, характер которой не разглашается.

В воскресенье Нюландер принял участие в утренней раскатке команды.

Второй матч серии состоится 23 апреля.

Главный тренер «Лифс» Шелдон Киф не стал давать новой информации о состоянии игрока.

– Никаких новостей о Вилли.

– Как он себя чувствует?

– Никаких новостей о Вилли, – повторил Киф.