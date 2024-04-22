Участие Нюландера во 2-й игре серии против «Бостона» остается под вопросом

Теги травмы Торонто Бостон Кубок Стэнли НХЛ Вильям Нюландер Шелдон Киф Хоккей

Участие Вильяма Нюландера в игре плей-офф против «Бостона» остается под вопросом.

«Торонто» начал плей-офф НХЛ с поражения от «Брюинс» в гостевом матче. Второй бомбардир канадского клуба в регулярке Вильям Нюландер (98 (40+58) очков в 82 играх) пропустил первую игру серии из-за травмы, характер которой не разглашается.

В воскресенье Нюландер принял участие в утренней раскатке команды.

Второй матч серии состоится 23 апреля. 

Главный тренер «Лифс» Шелдон Киф не стал давать новой информации о состоянии игрока.

– Никаких новостей о Вилли.

– Как он себя чувствует?

– Никаких новостей о Вилли, – повторил Киф.

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5 комментариев
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Нюландер не играет. Метьюс не забивает.
Торонто опять команда на шайбы в регулярке?
+1
0
+1
Ответ Михаил Майоров
не стоит ему здоровьем рисковать
11,5 млн стоит , конечно надо поберечь для регулярки это золотце, стату набивать с Сан хосе и Аризоной
+1
0
+1
Участие уже не под вопросом, не будет. Вопрос, который остаётся, почему.
0
0
0
Ответ Seema
11,5 млн стоит , конечно надо поберечь для регулярки это золотце, стату набивать с Сан хосе и Аризоной
Именно
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0
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