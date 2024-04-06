Марнер сыграет против «Монреаля». Форвард «Торонто» пропустил 12 матчей из-за травмы

Теги Монреаль Торонто НХЛ Вильям Нюландер Митч Марнер Остон Мэттьюс Хоккей

Митч Марнер сыграет против «Монреаля».

Форвард пропустил последние 12 матчей из-за травмы нижней части тела, полученной 8 марта в игре против «Бостона».

«Я просто хочу вернуться, снова войти в ритм и внести свой вклад, чтобы помочь нашей команде выигрывать матчи. Нужно набирать скорость игры, это самая большая проблема.

Всегда сложно вернуть скорость в игре, особенно на том уровне, на котором мы выступаем. Просто постараюсь освоиться как можно скорее, хорошо бы, чтобы первые пара смен были короткими и быстрыми», – заявил нападающий «Торонто».

В 62 матчах регулярного чемпионата 26-летний игрок набрал 76 (25+51) очков. Он третий бомбардир команды после Мэттьюса и Нюландера

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