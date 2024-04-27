Агент Билялова: «Если в человека врезаются и ему что-то ломают, это не значит, что он подвержен травмам. В этом сезоне Тимур сыграл наибольшее число матчей»

Агент Тимура Билялова высказался о новом контракте игрока с «Ак Барсом».

«Если говорить о претендентах, то да, они были, в том числе было предложение от « », но не на 100 миллионов, хотя было гораздо больше того, что дала Казань.

Два года? Тимур – неограниченно свободный агент, на рынке не так много вратарей. Чтобы Казани спокойно строить команду, они приняли решение, что это оптимальный срок. Разногласия по финансам? Мы приблизительно были близки с обеих сторон, но были нюансы определенные, по которым мы не сразу пришли к компромиссу. В результате диалога в конце концов достигли и пожали руки.

У Тимура изначально было желание остаться. А кто, опять же, остался бы у них, если бы он ушел? Да, ребята есть молодые, перспективные, но пока без опыта. Искать на рынке какого-то легионера – это тоже риск большой. Те условия, которые здесь есть, не финансовые, а все остальное, всегда устраивали его.

В Казани одна из сильнейших бригад вратарских в лиге? У него есть достойные молодые сменщики, но мы сможем это сказать, когда эти ребята в покажут игру, как в том же «Металлурге» Набоков. А пока мы знаем, что Тимур закончил регулярку со всеми показателями для вратарей на первом месте. И это говорит о том, что один из сильнейших в лиге на сегодняшний день. И самое главное, он стабилен.

Тем людям, которые говорят, что он постоянно ломается: если в человека врезаются и ему что-то ломают, это не значит, что он, соответственно, подвержен травмам. Мы видели в этом сезоне, он сыграл наибольшее количество матчей. Наверное, только вратарей пять сыграли столько же по количеству. Не больше, все остальные меньше.

И это уже не первый сезон он столько играет. Надеемся, что и дальше он так будет играть. А «специалисты» пусть следят за статистикой, а не голословно говорят о том, что человек травмоподверженный», – сказал агент .