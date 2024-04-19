Курдин о Гусеве: «Останется в «Динамо», если нормальный контракт дадут. Он установил рекорд КХЛ по очкам, как Кучеров в НХЛ среди россиян. Два моих ученика – в один год! Это заявка в Книгу рекордов Гиннесса»

Геннадий Курдин похвастался достижениями Никиты Гусева и Никиты Кучерова.

– Другой ваш ученик, , пока не подписал новый контракт. Что ему посоветуете сделать?

– Да он сам разберется, что делать. Какие советы?

Но если условия дадут, то останется в «Динамо». Ведь Москва – его дом. Зачем куда-то ехать? У него семья, жилье, дети растут. Он останется в « », если нормальный контракт дадут.

Вы учтите, что Гусев в этом сезоне установил рекорд по очкам. Как вот Кучеров установил рекорд среди россиян по очкам. Два моих ученика – в один год! Это прям заявка в Книгу рекордов Гиннесса.

Причем несколько лет назад Гусев и делали такой же дубль. Ну какой еще детский тренер может похвастаться такими учениками, чтобы они стали дважды лучшими бомбардирами двух главных лиг мира? Это уникально! Такого не было и не будет! – сказал тренер.