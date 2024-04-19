Курдин о Гусеве: «Останется в «Динамо», если нормальный контракт дадут. Он установил рекорд КХЛ по очкам, как Кучеров в НХЛ среди россиян. Два моих ученика – в один год! Это заявка в Книгу рекордов Гиннесса»
Геннадий Курдин похвастался достижениями Никиты Гусева и Никиты Кучерова.
– Другой ваш ученик, Никита Гусев, пока не подписал новый контракт. Что ему посоветуете сделать?
– Да он сам разберется, что делать. Какие советы?
Но если условия дадут, то останется в «Динамо». Ведь Москва – его дом. Зачем куда-то ехать? У него семья, жилье, дети растут. Он останется в «Динамо», если нормальный контракт дадут.
Вы учтите, что Гусев в этом сезоне установил рекорд КХЛ по очкам. Как вот Кучеров установил рекорд НХЛ среди россиян по очкам. Два моих ученика – в один год! Это прям заявка в Книгу рекордов Гиннесса.
Причем несколько лет назад Гусев и Кучеров делали такой же дубль. Ну какой еще детский тренер может похвастаться такими учениками, чтобы они стали дважды лучшими бомбардирами двух главных лиг мира? Это уникально! Такого не было и не будет! – сказал тренер.
Но что правда, то правда, воспитал таких рекордсменов игровиков, душу вложил, теперь имеет право гордится.
В третьих, какая разница кто что думает, Есть факты.
Кучеров на сегодня лучший в мире, а Гусев один из лучших в кхл. Думаю если бы гогуа был бы лучший хоть где то, то я бы об этом знал)))
Поэтому сравнение не уместно