Курдин о Гусеве: «Останется в «Динамо», если нормальный контракт дадут. Он установил рекорд КХЛ по очкам, как Кучеров в НХЛ среди россиян. Два моих ученика – в один год! Это заявка в Книгу рекордов Гиннесса»

Теги Тампа-Бэй НХЛ КХЛ Никита Гусев Никита Кучеров Динамо Матч ТВ Геннадий Курдин Хоккей

Геннадий Курдин похвастался достижениями Никиты Гусева и Никиты Кучерова.

– Другой ваш ученик, Никита Гусев, пока не подписал новый контракт. Что ему посоветуете сделать?

– Да он сам разберется, что делать. Какие советы?

Но если условия дадут, то останется в «Динамо». Ведь Москва – его дом. Зачем куда-то ехать? У него семья, жилье, дети растут. Он останется в «Динамо», если нормальный контракт дадут.

Вы учтите, что Гусев в этом сезоне установил рекорд КХЛ по очкам. Как вот Кучеров установил рекорд НХЛ среди россиян по очкам. Два моих ученика – в один год! Это прям заявка в Книгу рекордов Гиннесса.

Причем несколько лет назад Гусев и Кучеров делали такой же дубль. Ну какой еще детский тренер может похвастаться такими учениками, чтобы они стали дважды лучшими бомбардирами двух главных лиг мира? Это уникально! Такого не было и не будет! – сказал тренер.

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11 комментариев
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Прет его конечно конкретно))
Но что правда, то правда, воспитал таких рекордсменов игровиков, душу вложил, теперь имеет право гордится.
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Ответ Ком иль фо
Кудрин!!! Угомонись....на футбольного Селюка похож))
На кого бы он по вашему не был похож, факт остается фактом. Его воспитанники два игрока лучшие в двух лучших хоккейных лигах мира в один год. Факт
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Ну во-первых. Не знаю кто такой селюк. Во-вторых человек с фамилией гогуа мне вообще не знаком.
В третьих, какая разница кто что думает, Есть факты.
Кучеров на сегодня лучший в мире, а Гусев один из лучших в кхл. Думаю если бы гогуа был бы лучший хоть где то, то я бы об этом знал)))

Поэтому сравнение не уместно
+3
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Никита точно живее чем старперы щипачев и Радулов и сто лямов вполне может просить, хотя думаю он и его агент рачитывают на 120, но не сегодня, хотя может и нальют, но игрок он зависимый как не крути.
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Ну какая к черту книга рекордов Гиннесса, там негодяи сидят, русских не любят.😁
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Ответ Al561
Прет его конечно конкретно)) Но что правда, то правда, воспитал таких рекордсменов игровиков, душу вложил, теперь имеет право гордится.
Только не душу а "в душу".
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Ответ Сергей Орлов
Только не душу а "в душу".
От души душевно
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