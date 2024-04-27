Тортунов об условиях для игроков в 90-х: «Блага были другими: давали дубленку – и люди радовались, была возможность получить телевизор, машину»
Борис Тортунов рассказал об условиях для игроков «Металлурга» в 90-х.
– Я слышал, что «Металлург» в провинции создавал все условия для игроков, которых и в Москве не было.
– Это правда, совершенно верно, так и было. Как можно было заманить в те времена ребят из Москвы? Только финансовыми условиями.
В те времена блага были другими: давали дубленку – и люди радовались, была возможность получить телевизор, машину. Были другие возможности тогда.
– Команда тогда жила в одном подъезде?
– А он и сейчас существует, этот подъезд. У ребят зарплаты другие, некоторые выбирают дома, квартиры.
Подъезд никуда не делся, там живут тренеры клуба и детской школы, персонал. Я там до сих пор живу! Это помогло создать семейную атмосферу, все дружно было, – сказал экс-вратарь «Металлурга» Борис Тортунов.