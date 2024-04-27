Тортунов об условиях для игроков в 90-х: «Блага были другими: давали дубленку – и люди радовались, была возможность получить телевизор, машину»

Теги Металлург Мг Борис Тортунов КХЛ Чемпионат.com деньги Хоккей

Борис Тортунов рассказал об условиях для игроков «Металлурга» в 90-х.

– Я слышал, что «Металлург» в провинции создавал все условия для игроков, которых и в Москве не было.

– Это правда, совершенно верно, так и было. Как можно было заманить в те времена ребят из Москвы? Только финансовыми условиями.

В те времена блага были другими: давали дубленку – и люди радовались, была возможность получить телевизор, машину. Были другие возможности тогда.

– Команда тогда жила в одном подъезде?

– А он и сейчас существует, этот подъезд. У ребят зарплаты другие, некоторые выбирают дома, квартиры.

Подъезд никуда не делся, там живут тренеры клуба и детской школы, персонал. Я там до сих пор живу! Это помогло создать семейную атмосферу, все дружно было, – сказал экс-вратарь «Металлурга» Борис Тортунов.

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1 комментарий
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Для большей части населения блага нисколько не изменились.
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