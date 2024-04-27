Юртайкин ведет переговоры о продлении контракта с «Трактором» (Metaratings)
Данил Юртайкин ведет переговоры с руководством «Трактора» о продлении контракта.
Данил Юртайкин ведет переговоры с руководством «Трактора» о продлении контракта
Как сообщает Metaratings, у сторон есть взаимный интерес в продолжении сотрудничества.
Сезон-2023/24 нападающий начинал в ЦСКА, после чего перешел в «Трактор».
Всего Данил Юртайкин провел 52 матча в минувшем регулярном чемпионате и набрал 27 (10+17) очков. В плей-офф на его счету 11 игр и 4 (2+2) балла.