Владимир Юрзинов-младший: «Трактор» по составу не уступал «Локомотиву». Спич про Шалунова разоружил команду, она выглядела разобранной в последней игре»

Теги Локомотив Трактор Владимир Юрзинов-младший Алексей Заварухин КХЛ Кубок Гагарина Максим Шалунов Зак Фукале Данил Юртайкин Михаил Котляревский Семен Дер-Аргучинцев Максим Шабанов Хоккей

Владимир Юрзинов-младший высказался о причинах вылета «Трактора» из плей-офф.

Челябинский клуб проиграл «Локомотиву» полуфинальную серию Кубка Гагарина со счетом 0-4.

В первой игре вратарь «Трактора» Зак Фукале получил травму и не играл в трех следующих матчах. После второй игры (2:3 ОТ, 0-2) главный тренер челябинцев Алексей Заварухин заявил, что Максиму Шалунову следовало извиниться и что он должен бояться, когда приедет в Челябинск.

«Челябинск по составу ничем не уступал «Локомотиву». «Трактор» отлично проявил себя в сезоне, очень крепкая команда. Не было такого, что на лидирующих ролях были одни иностранцы. Отмечу Шабанова, Котляревского, Дер-Аргучинцева, Юртайкина. Большое количество хороших ребят. Конечно, надо отметить и вратаря Фукале.

«Трактору» не хватило психологической устойчивости в серии с «Локо». Понятно, что травмы случаются и выпадают лидеры.

Из-за потери Фукале команда психологически рассыпалась. «Трактор» было не узнать после яркой серии с московским «Динамо». Надо было потерю вратаря как-то по-другому обыграть. Пошло много ярких речей, эмоциональных всплесков.

Мне кажется, перед третьей игрой спич про Шалунова разоружил команду. Все эти разговоры и скандалы были ни к чему. Надо вести себя более уравновешенно. Популистские заявления ни к чему хорошему не ведут. Все начинают думать о другом, а не о хоккее. Выходят с таким ощущением на следующий матч, что работа сделана.

В последней игре серии «Трактор» не был похож на себя. Команда выглядела разобранной», – сказал бывший тренер клубов КХЛ Владимир Юрзинов-младший.

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1 комментарий
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Соглашаюсь на все 💯. Психология в таких матчах имеет такое же значение как физическая подготовка и мастерство. Трактор по составу не уступал Локомотиву
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