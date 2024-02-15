Игроки молодежной сборной России обратились в ИИХФ: «Наше письмо – крик души! В чем мы провинились перед мировым хоккеем? Почему вы вычеркиваете нас?»

Теги ФХР ИИХФ Молодежная сборная России по хоккею с шайбой НХЛ молодежный чемпионат мира по хоккею КХЛ сборная Израиля Политика Матч ТВ Люк Тардиф Хоккей

Игроки молодежной сборной России написали коллективное письмо в ИИХФ.

Международная федерация хоккея ранее сообщила, что сборные России пропустят международный сезон-2024/25. Напомним, команды страны были отстранены от всех турниров под эгидой ИИХФ весной 2022 года.

Бывшие и действующие хоккеисты молодежной сборной России 2003-2005 годов рождения обратились в ИИХФ в связи с продлением бана российских команд.

«Мы, игроки молодежной сборной России, не понимаем, что происходит с мировым хоккеем. Наша команда пропустила уже три молодежных чемпионата мира.

В 2022 году нам не позволили доиграть турнир, отмененный из‑за коронавирусной инфекции. В 2023 и 2024 годах Россия не играла из‑за проблем с безопасностью – так обозначила причину недопуска ваша организация.

По той же причине вы отстранили от соревнований сборную Израиля. Это произошло 11 января 2024 года. Спустя всего шесть дней вы приняли решение ее вернуть. Хотелось бы узнать, что произошло за эти шесть дней? Завершился конфликт на Ближнем Востоке? За короткое время решились проблемы с безопасностью?

Мы спрашиваем вас: в чем перед мировым хоккеем провинились мы, ребята 2003-2005 годов рождения? Почему вы старательно вычеркиваете нас из мирового хоккея, делая свой же турнир (и будущие турниры взрослых сборных) менее конкурентными?

Если проблема не в безопасности, а в политических пристрастиях, конъюнктуре или убеждениях, заявите об этом прямо, во весь голос, на весь мир. Иначе почему одну сборную, которая при всем к ней уважении мало на что претендует, вы возвращаете через шесть дней после отстранения, а другую, из сезона в сезон претендующую на медали, изолируете на годы?

Почему другая организация, Национальная хоккейная лига, с радостью ждет в ряды своих клубов хоккеистов из всех стран? С гордостью сообщает о рекордах, восхваляет и рекламирует игру десятков наших соотечественников, не стесняясь говорить, из какой страны они приехали.

Почему клубы Континентальной хоккейной лиги, несмотря на непростую политическую обстановку, рады видеть у себя в составе хоккеистов из всех государств?

Наше коллективное письмо, адресованное Международной федерации хоккея, – крик души! Мы справимся с любыми трудностями и все равно станем профессионалами, несмотря на любое ваше решение. Но мы хотим знать правду, услышать честный ответ, а не чиновничьи отговорки, спрятанные за стандартные шаблонные ответы», – говорится в письме, направленном на имя президента ИИХФ Люка Тардифа.

Сообщается, что письмо было отправлено в четверг в 10:00 по московскому времени.

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54 комментария
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А говорили к нам на коленях приползут и уговаривать будут...
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Ответ Beriya
РЖУ НЕ МОГУ! Вот насмешили!
и что смешного они написали? смех без причины признак понятно кого
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Ох уж эта "непростая политическая обстановка"
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Письмо к пустоту. Ответа, конечно же, не будет.
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Ответ Beriya
РЖУ НЕ МОГУ! Вот насмешили!
А расскажи, чего смешного то?
+19
-10
+9
А в армии послужили, как Фетисов, Третьяк и особенно Сергей Федоров??
+11
-4
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К сожалению, дело даже не в допуске.
Допустить могут, но дальше с нами играть никто не будет
А выбирая между всем остальным хоккейный миром и Россией, выберут очевидно первых
Тут дело ещё хуже, чем в футболе обстоит
Сербия, Египет и Ирак не очень сильные сборные в этом виде спорта)
+8
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Ответ gombocrew
Письмо к пустоту. Ответа, конечно же, не будет.
Почему,пустой ответ будет.
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Ответ Чебурашка от Гены
Комментарий скрыт
Ну а к вам то конечно приползут) ,Странная придирка к "либерахам"
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Напишите в Спортлото! А если не поможет тогда обратитесь к главнокомандующему, он вам расскажет что во всём виноваты тевтонские рыцари,утонувшие на хоккейной коробке Ладожского озера
+29
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+4
Ответ Чебурашка от Гены
Нормальная придирка. Либерахи враги России. Пусть получают по заслугам. А то, что враги, даже не обсуждается.
Как я понимаю, голову ты используешь только для того, что засовывать в неё ложку с едой))
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Ого. А хоккеисты точно такие слова знают?
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Какая-то непатриотичная молодежь. Все что происходит последние два года делается для вашего блага, по вашим просьбам и с каждым днем вам становится все лучше и лучше.
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О, за этих, судя по стилю, тоже папик Степановой пишет
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Ответ Beriya
РЖУ НЕ МОГУ! Вот насмешили!
Выздоравливай тогда
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Ну параллель с решением по Израилю логично напрашивается.

Либо ИИХФ считает что "жизни евреев не важны"
и поэтому не переживает за безопасность сборной Израиля. И тогда надо этих антисемитов подвергнуть публичному поруганию.

Либо ИИХФ обычная продажная кодла, которая за трепом о "безопасности" прячет свой конъюктурный беспредел.
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Ответ Чебурашка от Гены
Комментарий скрыт
Ты меня перепутал с кем то, видимо. Бывает
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Пишут, что не хотят слышать стандартные шаблонные ответы, а сами используют термин "непростая политическая обстановка". Так, может, озвучите своё отношение к тому, что сделало обстановку непростой?
PS: И да, переводить стрелки на сборную Израиля - какой-то детский сад, вас его участие/неучастие не касается.
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Отстранили их из-за безумия Рюрика, но пишут, почему-то, в ИИХФ. Разница в ситуации с Израилем - понятна любому, кто не читает перед обедом прикормленных режимом газет.
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еще бы подписали "Команда поддержки Путина В"
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Жалко ребят, конечно, но это все пустое. Искать какой либо справедливости у англосаксов пустое и неблагодарное занятие. Ибо "это другое".
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А точно туда письмо направлено?
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Ответ Beriya
РЖУ НЕ МОГУ! Вот насмешили!
Ага, аж описаться можно. Лечись.
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Ответ Дмитрий Рабко
Провинились молчанием ягнят.
А ты с диванчика кричал? Или с клавиатуры?
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Ответ Владимири Йолкиннен
А письмо деду написать и попросить остановить войну, слабо?
Байдену бесполезно что то писать. Сам знаешь, что это дряблое тело без мозгов.
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Ответ Kasztelan
Пишут, что не хотят слышать стандартные шаблонные ответы, а сами используют термин "непростая политическая обстановка". Так, может, озвучите своё отношение к тому, что сделало обстановку непростой? PS: И да, переводить стрелки на сборную Израиля - какой-то детский сад, вас его участие/неучастие не касается.
А вот тут спорный вопрос. Одинаковые действия, по идее, должны влечь одинаковые последствия
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Ответ Александр Таю
и что смешного они написали? смех без причины признак понятно кого
Ничего смешного. Лицемерие ИИХФ понятно любому вменяемому комментатору. Но признать это открыто местные "борцы с режимом"не могут, поэтому и пытаются утопить обсуждение в натужных шутейках. Посмотри профиль Ми Ша, который первым на ветку прискакал. Там ни одного сообщения про спорт, только политота. Вот такие сейчас и будут тут активничать, забалтывая суть
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Ну хоть кто-то что-то потенциально полезное делает, не чиновникам же этим заниматься
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Так есть же свои соревнования не хуже, за которыми следит весь мир и завидует
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С уваженьем,дата,подпись,отвечайте нам,ну а если....)
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