Игроки молодежной сборной России обратились в ИИХФ: «Наше письмо – крик души! В чем мы провинились перед мировым хоккеем? Почему вы вычеркиваете нас?»

Игроки молодежной сборной России написали коллективное письмо в ИИХФ.

Международная федерация хоккея ранее сообщила, что сборные России пропустят международный сезон-2024/25. Напомним, команды страны были отстранены от всех турниров под эгидой ИИХФ весной 2022 года.

Бывшие и действующие хоккеисты молодежной сборной России 2003-2005 годов рождения обратились в ИИХФ в связи с продлением бана российских команд.

«Мы, игроки молодежной сборной России, не понимаем, что происходит с мировым хоккеем. Наша команда пропустила уже три молодежных чемпионата мира.

В 2022 году нам не позволили доиграть турнир, отмененный из‑за коронавирусной инфекции. В 2023 и 2024 годах Россия не играла из‑за проблем с безопасностью – так обозначила причину недопуска ваша организация.

По той же причине вы отстранили от соревнований сборную Израиля. Это произошло 11 января 2024 года. Спустя всего шесть дней вы приняли решение ее вернуть. Хотелось бы узнать, что произошло за эти шесть дней? Завершился конфликт на Ближнем Востоке? За короткое время решились проблемы с безопасностью?

Мы спрашиваем вас: в чем перед мировым хоккеем провинились мы, ребята 2003-2005 годов рождения? Почему вы старательно вычеркиваете нас из мирового хоккея, делая свой же турнир (и будущие турниры взрослых сборных) менее конкурентными?

Если проблема не в безопасности, а в политических пристрастиях, конъюнктуре или убеждениях, заявите об этом прямо, во весь голос, на весь мир. Иначе почему одну сборную, которая при всем к ней уважении мало на что претендует, вы возвращаете через шесть дней после отстранения, а другую, из сезона в сезон претендующую на медали, изолируете на годы?

Почему другая организация, , с радостью ждет в ряды своих клубов хоккеистов из всех стран? С гордостью сообщает о рекордах, восхваляет и рекламирует игру десятков наших соотечественников, не стесняясь говорить, из какой страны они приехали.

Почему клубы Континентальной хоккейной лиги, несмотря на непростую политическую обстановку, рады видеть у себя в составе хоккеистов из всех государств?

Наше коллективное письмо, адресованное Международной федерации хоккея, – крик души! Мы справимся с любыми трудностями и все равно станем профессионалами, несмотря на любое ваше решение. Но мы хотим знать правду, услышать честный ответ, а не чиновничьи отговорки, спрятанные за стандартные шаблонные ответы», – говорится в письме, направленном на имя президента ИИХФ Люка Тардифа.

Сообщается, что письмо было отправлено в четверг в 10:00 по московскому времени.