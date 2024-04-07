«Авангард» сделал квалификационные предложения Мирошниченко, Трикозову, Газизову и Коротаеву

«Авангард» сделал квалификационные предложения четырем хоккеистам.

Предложения получили нападающие Руслан Газизов, Иван Мирошниченко и Глеб Трикозов, а также вратарь Федор Коротаев.

Спортивные права на хоккеистов в Фонбет Чемпионате КХЛ закрепляются за омским клубом до 31 мая 2026 года.

Мирошниченко в нынешнем сезоне выступает в системе «Вашингтона». Газизов играет за «Лондон Найтс» в OHL.

Трикозов ранее подписал 3-летний контракт новичка с «Каролиной». В сезоне-2023/24 он играл в системе «Авангарда».

В активе Коротаева 16 матчей за «Омские Крылья» и 4 игры за оршанский «Локомотив» в сезоне-2023/24.