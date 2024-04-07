«Авангард» сделал квалификационные предложения Мирошниченко, Трикозову, Газизову и Коротаеву

Теги Авангард Каролина Вашингтон НХЛ КХЛ Лондон Найтс Локомотив Орша Федор Коротаев Руслан Газизов Иван Мирошниченко Глеб Трикозов Хоккей

«Авангард» сделал квалификационные предложения четырем хоккеистам.

Предложения получили нападающие Руслан Газизов, Иван Мирошниченко и Глеб Трикозов, а также вратарь Федор Коротаев.

Спортивные права на хоккеистов в Фонбет Чемпионате КХЛ закрепляются за омским клубом до 31 мая 2026 года.

Мирошниченко в нынешнем сезоне выступает в системе «Вашингтона». Газизов играет за «Лондон Найтс» в OHL.

Трикозов ранее подписал 3-летний контракт новичка с «Каролиной». В сезоне-2023/24 он играл в системе «Авангарда».

В активе Коротаева 16 матчей за «Омские Крылья» и 4 игры за оршанский «Локомотив» в сезоне-2023/24.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мирошниченко можно было бы попробовать
+1
0
+1
Игрок второй 3 нападения Вашингтона, вряд-ли поедет в Авангард.
0
0
0
Кручу, верчу, заработать хочу )))
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий