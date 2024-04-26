Никита Кучеров вышел на чистое 20-е место по передачам в плей-офф в истории НХЛ.

Нападающий « » сделал передачу в матче против «Флориды» (3:5, 0-3 в серии).

Теперь на счету 163 (53+110) балла в 145 играх плей-офф в карьере.

Он превзошел достижения Дени Савара и Дени Потвена (по 109) и вышел на чистое 20-е место по передачам в плей-офф в истории НХЛ.

19-е место занимает Брайан Троттье (111). Рекордсмен – (260).

Среди действующих игроков выше Кучерова идут только (113) и Сидни Кросби (130).