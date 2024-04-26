Кучеров вышел на чистое 20-е место по передачам в плей-офф в истории НХЛ

Теги Тампа-Бэй Кубок Стэнли Евгений Малкин Сидни Кросби Уэйн Гретцки НХЛ Дени Савар рекорды Брайан Троттье Никита Кучеров Дени Потвен Хоккей

Никита Кучеров вышел на чистое 20-е место по передачам в плей-офф в истории НХЛ.

Нападающий «Тампы» сделал передачу в матче против «Флориды» (3:5, 0-3 в серии).

Теперь на счету Никиты Кучерова 163 (53+110) балла в 145 играх плей-офф НХЛ в карьере.

Он превзошел достижения Дени Савара и Дени Потвена (по 109) и вышел на чистое 20-е место по передачам в плей-офф в истории НХЛ.

19-е место занимает Брайан Троттье (111). Рекордсмен – Уэйн Гретцки (260).

Среди действующих игроков выше Кучерова идут только Евгений Малкин (113) и Сидни Кросби (130).

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7 комментариев
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Ответ Kazanest
Я так понимаю у Малкина российский рекорд?
У Фёдорова 124 передачи и 9 место в истории
+18
0
+18
Я так понимаю у Малкина российский рекорд?
+4
-1
+3
Ответ Kazanest
Я так понимаю у Малкина российский рекорд?
Наши по передачам в ПО:
1. Федоров 124
2. МАЛКИН 113
3. КУЧЕРОВ 110
4. Зубов 93
5. Дацюк 71
6. ОВЕЧКИН 69
7. Гончар 68
8. Ларионов 67
9. Ковалев 55
10. Могильный 47
11. КУЗНЕЦОВ 39
...
15 ПАНАРИН 30
+3
0
+3
Леге нда
+1
0
+1
Как приятно вспомнить имена Савара и Троттье , лично для меня как будто это вчера было . хотя по годам уже так давно.
+1
0
+1
Я смотрел список бомбардиров и обнаружил, что там одни первораундники + плюс Куч и Панара и Кирилл! К слову о драфте)
+1
0
+1
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