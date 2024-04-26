Кучеров вышел на чистое 20-е место по передачам в плей-офф в истории НХЛ
Никита Кучеров вышел на чистое 20-е место по передачам в плей-офф в истории НХЛ.
Нападающий «Тампы» сделал передачу в матче против «Флориды» (3:5, 0-3 в серии).
Теперь на счету Никиты Кучерова 163 (53+110) балла в 145 играх плей-офф НХЛ в карьере.
Он превзошел достижения Дени Савара и Дени Потвена (по 109) и вышел на чистое 20-е место по передачам в плей-офф в истории НХЛ.
19-е место занимает Брайан Троттье (111). Рекордсмен – Уэйн Гретцки (260).
Среди действующих игроков выше Кучерова идут только Евгений Малкин (113) и Сидни Кросби (130).
1. Федоров 124
2. МАЛКИН 113
3. КУЧЕРОВ 110
4. Зубов 93
5. Дацюк 71
6. ОВЕЧКИН 69
7. Гончар 68
8. Ларионов 67
9. Ковалев 55
10. Могильный 47
11. КУЗНЕЦОВ 39
...
15 ПАНАРИН 30