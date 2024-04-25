Александр Скоренов: «Овечкин побьет рекорд Гретцки за 2 сезона. Макдэвид, Кучеров, Маккиннон – гении, Панарин – шикарен. Мэттьюс вообще нонсенс для меня»

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Александр Скоренов предположил, когда Александр Овечкин побьет рекорд Гретцки.

38-летний форвард забил 853 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю он отстает от Уэйна Гретцки на 41 гол. 

– Александр Овечкин все ближе к рекорду Гретцки, но голы сейчас невероятно тяжело даются. Есть такое мнение у многих, с кем по ходу сезона общался, что действительно хоккей раньше, в период выступлений Гретцки, был другой. Что скажешь?

– Я согласен полностью с этим утверждением. Раньше проще было, сто процентов. Это мое видение такое. Согласен с тем, что раньше было проще.

Да, сейчас Макдэвид набирает. Но [таких игроков] очень немного, и они просто уникальны. Они гении: Макдэвид, Кучеров, Маккиннон. Панарин шикарен для меня. Мэттьюс, который сейчас может по голам Овечкина переплюнуть, вообще для меня нонсенс.

– Как думаешь, сколько времени понадобится Овечкину, чтобы побить рекорд?

– «Вашингтону» не так много матчей осталось сыграть. В следующем году он потенциально может сравняться.

У него только этот сезон самый слабый за последние годы, не считая короткий сезон. Но да, ему 39 лет… Тяжело, конечно, будет. Но скажу так: за два сезона он сделает точно, – сказал форвард «Северстали» Александр Скоренов.

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7 комментариев
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Даже Канада вырастила за 30 лет (Бретт Халл - последний "семисотник" и он далеко не уровень Ови), лишь одного как Овечкин. И то не факт, что Мэттьюс достигнет таких высот
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Ответ адекватное мнение
ну Мэттьюс пока идёт по пути Овечкина точь в точь: в регулярке пуляет голы только в путь, а в плейоффах пропадает, силы экономит на следующую регулярку. Если здоровье не подведет мекса, то через лет 12 сравняется) и тоже дай бог 1 чашку всего зацепит
Мэттьюс сейчас один на всю Канаду такой. Пачками снайперы не делаются даже канадскими школами. 400 еще не набил, а уже реликтом считается, хотя еще не достиг уровня Стэмкоса . Уникум, если достигнет 700. А дальше только мегауровень Овечкина. А он пока единственный за всю историю хоккея.
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Ответ dalmolchun
Мэттьюс сейчас один на всю Канаду такой. Пачками снайперы не делаются даже канадскими школами. 400 еще не набил, а уже реликтом считается, хотя еще не достиг уровня Стэмкоса . Уникум, если достигнет 700. А дальше только мегауровень Овечкина. А он пока единственный за всю историю хоккея.
Урунов американец всё же
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Ответ адекватное мнение
Урунов американец всё же
Как и Бретт Халл. Выродились канадцы-снайпера на ноль. Даже Стэмкос- грек. Пора реформировать хоккей Канады.
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Ответ dalmolchun
Как и Бретт Халл. Выродились канадцы-снайпера на ноль. Даже Стэмкос- грек. Пора реформировать хоккей Канады.
ну есть такое) зато у них центров пруд пруди, которые зачастую и решают исходы матчей
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Ответ адекватное мнение
ну есть такое) зато у них центров пруд пруди, которые зачастую и решают исходы матчей
У нас краёк решает лучше ихних центров) Не тем путём идут канадцы.
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