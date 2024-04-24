Щучинов о драфте НХЛ: «Было бы приятно, если бы выбрали в 1-м раунде. Не суперважно, но все равно почетно. Хочу состояться в КХЛ, а потом уже уезжать за океан»
Артем Щучинов хочет, чтобы на драфте НХЛ его выбрали как можно выше.
– Вы выходите на драфт НХЛ. Было много интервью со скаутами?
– Да, некоторые приезжали в Челябинск, с кем-то общался по видео, другие скидывали анкеты, которые нужно было заполнить. В Москве тоже встречался со скаутами. Задавали стандартные вопросы.
– Нехоккейные вопросы тоже задавали?
– Все спрашивали. Про родителей, про сестру. Чем болел, чем не болел.
– Ваш агент Шуми Бабаев сказал, что если бы вы были габаритнее, то вас бы выбрали в первом раунде драфта.
– Конечно, было бы приятно, если бы выбрали в первом раунде драфта. Посмотрим, как будет. Второй раунд – тоже было бы неплохо.
Хотелось бы, чтобы задрафтовали повыше. Не скажу, что это суперважно, но все равно почетно. Хотя многих не драфтовали, но они очень хорошо играют в НХЛ.
– Есть мечта сыграть в НХЛ?
– Хочу состояться в КХЛ и доказать здесь все, а потом уже уезжать за океан. Свои силы в НХЛ, конечно, хочется попробовать, – сказал защитник «Трактора».