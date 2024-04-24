Щучинов о драфте НХЛ: «Было бы приятно, если бы выбрали в 1-м раунде. Не суперважно, но все равно почетно. Хочу состояться в КХЛ, а потом уже уезжать за океан»

Артем Щучинов хочет, чтобы на драфте НХЛ его выбрали как можно выше.

– Вы выходите на драфт НХЛ. Было много интервью со скаутами?

– Да, некоторые приезжали в Челябинск, с кем-то общался по видео, другие скидывали анкеты, которые нужно было заполнить. В Москве тоже встречался со скаутами. Задавали стандартные вопросы.

– Нехоккейные вопросы тоже задавали?

– Все спрашивали. Про родителей, про сестру. Чем болел, чем не болел.

– Ваш агент сказал, что если бы вы были габаритнее, то вас бы выбрали в первом раунде драфта.

– Конечно, было бы приятно, если бы выбрали в первом раунде драфта. Посмотрим, как будет. Второй раунд – тоже было бы неплохо.

Хотелось бы, чтобы задрафтовали повыше. Не скажу, что это суперважно, но все равно почетно. Хотя многих не драфтовали, но они очень хорошо играют в НХЛ.

– Есть мечта сыграть в ?

– Хочу состояться в и доказать здесь все, а потом уже уезжать за океан. Свои силы в НХЛ, конечно, хочется попробовать, – сказал защитник « ».