«Амур» заинтересован в подписании Широкова (Артур Хайруллин)

Теги Амур Автомобилист возможные переходы Сергей Широков КХЛ Спорт-Экспресс Хоккей

Нападающий Сергей Широков интересен «Амуру».

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

«По моей информации, «Амур» заинтересован в подписании нападающего Сергея Широкова», – написал Хайруллин.

Ранее стало известно, что Широков покидает «Автомобилист». Игроку не предложили новый контракт.

В прошлом сезоне 38-летний Сергей Широков набрал 27 (11+16) очков за 57 игр в регулярном чемпионате. В 12 матчах плей-офф от отметился 5 (2+3) баллами.

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1 комментарий
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Как там поживает Радулов, которого обещали подписать за рекордные день? Тренируется с клубом?
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