«Амур» заинтересован в подписании Широкова (Артур Хайруллин)
Нападающий Сергей Широков интересен «Амуру».
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
«По моей информации, «Амур» заинтересован в подписании нападающего Сергея Широкова», – написал Хайруллин.
Ранее стало известно, что Широков покидает «Автомобилист». Игроку не предложили новый контракт.
В прошлом сезоне 38-летний Сергей Широков набрал 27 (11+16) очков за 57 игр в регулярном чемпионате. В 12 матчах плей-офф от отметился 5 (2+3) баллами.