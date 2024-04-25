«Амур» заинтересован в подписании Широкова (Артур Хайруллин)

Нападающий Сергей Широков интересен «Амуру».

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

«По моей информации, « » заинтересован в подписании нападающего », – написал Хайруллин.

Ранее стало известно, что Широков покидает « ». Игроку не предложили новый контракт.

В прошлом сезоне 38-летний Сергей Широков набрал 27 (11+16) очков за 57 игр в регулярном чемпионате. В 12 матчах плей-офф от отметился 5 (2+3) баллами.