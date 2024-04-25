Широков, Макеев и Баранцев покидают «Автомобилист». Игрокам не предложили новый контракт

Сергей Широков, Алексей Макеев и Денис Баранцев уходят из «Автомобилиста».

Срок действующих соглашений с игроками истекает 30 апреля. Новые контракты хоккеистам предложены не будут.

В прошлом сезоне 38-летний Широков набрал 27 (11+16) очков за 57 игр в регулярном чемпионате и добавил к ним 5 (2+3) очков в 12 матчах плей-офф.

32-летний защитник Баранцев провел 29 матчей в регулярном чемпионате. В плей-офф у него 15 игр и 6 (2+4) очков при показателе полезности «+4».

На счету 32-летнего Макеева 31 (15+16) очко в 67 матчах регулярки. В Кубке Гагарина он отметился 11 (5+6) баллами за результативность в 17 матчах при показателе полезности «+8».