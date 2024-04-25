Широков, Макеев и Баранцев покидают «Автомобилист». Игрокам не предложили новый контракт

Теги Автомобилист переходы Сергей Широков КХЛ Денис Баранцев Алексей Макеев Хоккей

Сергей Широков, Алексей Макеев и Денис Баранцев уходят из «Автомобилиста».

Срок действующих соглашений с игроками истекает 30 апреля. Новые контракты хоккеистам предложены не будут. 

В прошлом сезоне 38-летний Широков набрал 27 (11+16) очков за 57 игр в регулярном чемпионате и добавил к ним 5 (2+3) очков в 12 матчах плей-офф.

32-летний защитник Баранцев провел 29 матчей в регулярном чемпионате. В плей-офф у него 15 игр и 6 (2+4) очков при показателе полезности «+4».

На счету 32-летнего Макеева 31 (15+16) очко в 67 матчах регулярки. В Кубке Гагарина он отметился 11 (5+6) баллами за результативность в 17 матчах при показателе полезности «+8».

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3 комментария
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Уходы этих игроков будут выглядеть логично, если найдут достойную замену. Конечно, Макеева например можно было бы переподписать, но тут сразу всплывают несколько факторов: 1) Авто надо омолаживаться, плей-офф показал, что потенциал у команды есть, но не хватает молодого азарта, скорости, Макеев честно говоря терялся в этом плане. Да, очков он набрал не мало, но большая часть со СКА, с Магниткой он потерялся ,с Ак Барсом тоже не выглядел ярко. 2) Макееву уже 32 года, Широкову под 40, Баранцеву за 30. В команде появляется новый лидер в лице Голышева, поэтому считаю, что замену этим игрокам надо искать более молодую. 3) С Макеевым можно было бы договориться на понижение зарплаты и уверен ,что разговор такой был, но сам Леха понимает, что еще может поиграть в КХЛ за 45-50 млн за сезон в других командах (тот же СЮ или Амур) ,так что отказ Макеева на понижение логичен, но Автомобилисту так же не стоило занимать место топ-6 таким игроком в силу все того же омоложения. Так что игроки отличные в целом, мы уже видим об заинтересованности со стороны других клубов, так что пожелаем им удачи в дальнейшем!
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без работы не останутся, это точно...
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В системе Автомобилиста есть молодые игроки, показавшие свою состоятельность в ПО. Надо им давать побольше времени в регулярке. Отрадно по итоговой пресс-конференции, что это понимает и руководство клуба, да и пример Магнитки показателен. Указанным игрокам спасибо за сезон, в других командах не затеряются. Не понятно, что с Эбертом и Мейсеком.
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