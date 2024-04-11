Широков о серии с «Металлургом»: «Немного напоминает прошлый сезон – только в обратном направлении. Надеюсь, «Автомобилист» в обратном направлении и закончит серию»

Теги Металлург Мг Автомобилист Сергей Широков КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Сергей Широков высказался после поражения от «Металлурга».

«Автомобилист» уступил со счетом 2:5 в пятом матче полуфинала Кубка Гагарина. Счет в серии – 2-3.

«В серии еще ничего не закончено, счет 2-3. Немного напоминает прошлый год – только в обратном направлении.

Надеюсь, мы в обратном направлении и закончим серию. «Металлург» забил больше, чем мы. В этом разница с прошлым матчем.

Нам надо реализовывать моменты и давать сопернику как можно меньше контратаковать. В «Металлурге» играют мастеровитые ребята.

Хорошая серия. Сейчас возвращаемся домой. Надо приложить максимум усилий, чтобы вернуться в Магнитогорск и забрать серию», – сказал нападающий «Автомобилиста» Сергей Широков.

В прошлом сезоне «Автомобилист» и «Металлург» встречались в первом раунде плей-офф. После пяти матчей екатеринбуржцы вели 3-2 в серии, но уступили 3-4.

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