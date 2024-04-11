Широков о серии с «Металлургом»: «Немного напоминает прошлый сезон – только в обратном направлении. Надеюсь, «Автомобилист» в обратном направлении и закончит серию»
Сергей Широков высказался после поражения от «Металлурга».
«Автомобилист» уступил со счетом 2:5 в пятом матче полуфинала Кубка Гагарина. Счет в серии – 2-3.
«В серии еще ничего не закончено, счет 2-3. Немного напоминает прошлый год – только в обратном направлении.
Надеюсь, мы в обратном направлении и закончим серию. «Металлург» забил больше, чем мы. В этом разница с прошлым матчем.
Нам надо реализовывать моменты и давать сопернику как можно меньше контратаковать. В «Металлурге» играют мастеровитые ребята.
Хорошая серия. Сейчас возвращаемся домой. Надо приложить максимум усилий, чтобы вернуться в Магнитогорск и забрать серию», – сказал нападающий «Автомобилиста» Сергей Широков.
В прошлом сезоне «Автомобилист» и «Металлург» встречались в первом раунде плей-офф. После пяти матчей екатеринбуржцы вели 3-2 в серии, но уступили 3-4.