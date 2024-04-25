Широков уйдет из «Автомобилиста». Будущее Макеева и Баранцева в клубе – под вопросом (Дмитрий Лукашов)

Теги Автомобилист возможные переходы Сергей Широков КХЛ Денис Баранцев Алексей Макеев Хоккей

Капитан «Автомобилиста» Сергей Широков покинет клуб.

Срок контракта 38-летнего игрока с командой из Екатеринбурга заканчивается 30 апреля. 

Под вопросом будущее в команде Алексея Макеева и Дениса Баранцева, сообщает журналист Дмитрий Лукашов.

В прошлом сезоне капитан «Автомобилиста» Широков набрал 27 (11+16) очков за 57 игр в регулярном чемпионате и добавил к ним 5 (2+3) очков в 12 матчах плей-офф.

На счету 32-летнего Макеева 31 (15+16) очко в 67 матчах регулярки. В Кубке Гагарина он отметился 11 (5+6) баллами за результативность в 17 матчах при показателе полезности «+8».

32-летний защитник Баранцев провел 29 матчей в регулярном чемпионате. В плей-офф у него 15 игр и 6 (2+4) очков при показателе полезности «+4».

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4 комментария
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Вот это инсайд, всем инсайдом инсайд) Об этом объявили на итоговой пресс-конференции и уже на официальном сайте сайте есть новость
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Подождите, это реально?
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Широков смог бы Локомотив подстегнуть. Хорошее усиление получилось бы.
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Уже нет вопросов. Все трое уходят. Спасибо за игру!
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