Широков уйдет из «Автомобилиста». Будущее Макеева и Баранцева в клубе – под вопросом (Дмитрий Лукашов)

Капитан «Автомобилиста» Сергей Широков покинет клуб.

Срок контракта 38-летнего игрока с командой из Екатеринбурга заканчивается 30 апреля.

Под вопросом будущее в команде Алексея Макеева и Дениса Баранцева, сообщает журналист Дмитрий Лукашов.

В прошлом сезоне капитан «Автомобилиста» Широков набрал 27 (11+16) очков за 57 игр в регулярном чемпионате и добавил к ним 5 (2+3) очков в 12 матчах плей-офф.

На счету 32-летнего Макеева 31 (15+16) очко в 67 матчах регулярки. В Кубке Гагарина он отметился 11 (5+6) баллами за результативность в 17 матчах при показателе полезности «+8».

32-летний защитник Баранцев провел 29 матчей в регулярном чемпионате. В плей-офф у него 15 игр и 6 (2+4) очков при показателе полезности «+4».