Фетисов о перекрестном плей-офф: «Хотели развести ЦСКА и СКА, а в итоге дали дорогу самобытным уральским командам. Доказали, что хоккей в России не только в центре»

Вячеслав Фетисов поделился мнением о перекрестном плей-офф в КХЛ.

В финале Кубка Гагарина-2024 «Металлург» обыграл «Локомотив» со счетом 4-0 в серии.

«Формат перекрестного плей-офф нормальный, раз столько интересных моментов появилось.

Междусобойчик был в центральной части, а оказывается, есть сильные команды на Урале и в Сибири. Хотели развести и СКА, а в итоге дали дорогу самобытным уральским командам.

Поздравляю всех болельщиков Урала и Сибири с тем, что они по совокупности своей превзошли центральный регион. Доказали, что хоккей в стране не только в центре, но и и на Урале, и в Сибири. Этому можно только порадоваться», – сказал двукратный олимпийский чемпион .