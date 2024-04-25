Морозов о вылете ЦСКА,«Ак Барса» и СКА в стартовых раундах плей-офф: «Потолок и пол зарплат работают, команды с меньшим бюджетом усиливаются. Лига выравнивается»

Алексей Морозов высказался о сенсациях Кубка Гагарина-2024.

— и « » вылетели в первом раунде, СКА — во втором. Как вы объясните такое количество сенсаций в плей-офф?

— Наши инструменты — потолок и пол зарплат — работают. Лига выравнивается. Стало больше переходов, трансферов. Команды с меньшим бюджетом усиливаются, показывают хороший хоккей. Поэтому так много интриг.

Заранее никто не мог предсказать, что ЦСКА, «Ак Барс», команды с большим опытом, закончат сезон в первом раунде, – сказал президент .