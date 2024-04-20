Гол Маклюкова «Локомотиву» отменен из-за офсайда у Никиты Михайлиса

Гол Алексея Маклюкова в ворота «Локо» отменили из-за офсайда у Никиты Михайлиса.

« » принимает клуб из Ярославля (0:0, перерыв) во втором матче финальной серии Кубка Гагарина (1-0).

Защитник «Магнитки» забил гол в ворота Даниила Исаева на 13-й минуте.

После запроса главного тренера « » гол был отменен – судьи посмотрели повтор эпизода и зафиксировали офсайд у форварда хозяев .