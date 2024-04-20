Гол Маклюкова «Локомотиву» отменен из-за офсайда у Никиты Михайлиса

Теги Металлург Мг Локомотив судьи Игорь Никитин КХЛ Кубок Гагарина видеоповторы Никита Михайлис Алексей Маклюков Хоккей

Гол Алексея Маклюкова в ворота «Локо» отменили из-за офсайда у Никиты Михайлиса.

«Металлург» принимает клуб из Ярославля (0:0, перерыв) во втором матче финальной серии Кубка Гагарина (1-0). 

Защитник «Магнитки» Алексей Маклюков забил гол в ворота Даниила Исаева на 13-й минуте.

После запроса главного тренера «Локомотива» Игоря Никитина гол был отменен – судьи посмотрели повтор эпизода и зафиксировали офсайд у форварда хозяев Никиты Михайлиса

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8 комментариев
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Ответ Серый
Давно Маклюков стал нападающим?
Ну, в этой атаке нападал, такая видимо логика))
+5
0
+5
Давно Маклюков стал нападающим?
+4
0
+4
Ответ Xell
Комментарий удален пользователем
Я понимаю что ты болеешь за Ммг,но судьи на льду и в военной комнате наверное дилетанты по сравнению с тобой)
+7
-3
+4
Ну тут оффсайд дали, там пас рукой явный, что плачут то болелы локо.
+2
0
+2
Ответ Xell
Например в нелюбимой НХЛ всегда принимают решение в пользу атаки. И это правильно, хоккей игра для болельщиков а не вот эти вот 0—0.
офсайд чистый, ты о чем, вообще, лыжник-фуфлыжник
+5
-3
+2
Сомнительно но Окей 🤷🏻‍♂️
+4
-3
+1
Комментарий удален пользователем
Игрок терпел всю регулярку, три раунда плей-офф, чтобы забить именно на финальном этапе, возможно, а его этого лишили. Несправедливый и жестокий поступок. Негодяи
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0
0
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