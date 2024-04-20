Гол Маклюкова «Локомотиву» отменен из-за офсайда у Никиты Михайлиса
Гол Алексея Маклюкова в ворота «Локо» отменили из-за офсайда у Никиты Михайлиса.
«Металлург» принимает клуб из Ярославля (0:0, перерыв) во втором матче финальной серии Кубка Гагарина (1-0).
Защитник «Магнитки» Алексей Маклюков забил гол в ворота Даниила Исаева на 13-й минуте.
После запроса главного тренера «Локомотива» Игоря Никитина гол был отменен – судьи посмотрели повтор эпизода и зафиксировали офсайд у форварда хозяев Никиты Михайлиса.