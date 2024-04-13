Маклюков о 3:5 с «Автомобилистом»: «Металлург» проиграл, но выглядит симпатично в плане хоккея. Все серии играем неплохо, провалов не было»

Теги Металлург Мг Автомобилист КХЛ Кубок Гагарина Алексей Маклюков Александр Смолин Хоккей

Алексей Маклюков прокомментировал поражение «Металлурга» от «Автомобилиста».

Сегодня команда под руководством Андрея Разина проиграла екатеринбургскому клубу в шестом матче 1/2 финала Кубка Гагарина – 3:5. «Автомобилист» сравнял счет в серии – 3-3. 

Решающий 7-й матч за выход в финал Кубка Гагарина состоится 15 апреля в Магнитогорске.

– Начали плюс-минус, как все игры. Соперник был больше мотивирован, чем создал нам больше проблем. По движению, может, это субъективно, «Автомобилист» чуть превосходил.

– Как в команде отнеслись к замене Ильи Набокова?

– Все знали, почему его поменяли. Не из-за претензий в игре, это классическая тренерская система, чтобы встряхнуть команду. Попробовал тренер, и Смола [Александр Смолин] сыграл на своем уровне. К нему нет претензий.

– Что будет важно в седьмом матче?

– Очень важно повести в счете. Когда команда проигрывает, приходится раскрываться, появляются выходы «2 в 1» и «3 в 2». Поэтому первый гол важен.

– Как правильно будет подготовиться к седьмому матчу?

– Вряд ли что-то надо менять. Мы неплохо играем все три серии, не было сильных провалов. Проиграли матч, но команда выглядит симпатично в плане хоккея. Мы не отходим от своей игры и менять ничего не стоит, – сказал защитник «Металлурга».

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