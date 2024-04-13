Маклюков о 3:5 с «Автомобилистом»: «Металлург» проиграл, но выглядит симпатично в плане хоккея. Все серии играем неплохо, провалов не было»

Алексей Маклюков прокомментировал поражение «Металлурга» от «Автомобилиста».

Сегодня команда под руководством Андрея Разина проиграла екатеринбургскому клубу в шестом матче 1/2 финала Кубка Гагарина – 3:5. «Автомобилист» сравнял счет в серии – 3-3.

Решающий 7-й матч за выход в финал Кубка Гагарина состоится 15 апреля в Магнитогорске.

– Начали плюс-минус, как все игры. Соперник был больше мотивирован, чем создал нам больше проблем. По движению, может, это субъективно, « » чуть превосходил.

– Как в команде отнеслись к замене Ильи Набокова?

– Все знали, почему его поменяли. Не из-за претензий в игре, это классическая тренерская система, чтобы встряхнуть команду. Попробовал тренер, и Смола [ ] сыграл на своем уровне. К нему нет претензий.

– Что будет важно в седьмом матче?

– Очень важно повести в счете. Когда команда проигрывает, приходится раскрываться, появляются выходы «2 в 1» и «3 в 2». Поэтому первый гол важен.

– Как правильно будет подготовиться к седьмому матчу?

– Вряд ли что-то надо менять. Мы неплохо играем все три серии, не было сильных провалов. Проиграли матч, но команда выглядит симпатично в плане хоккея. Мы не отходим от своей игры и менять ничего не стоит, – сказал защитник « ».