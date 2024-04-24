Губерниев о россиянах в НХЛ: «Кто ничего тяжелее ложки не держал в руках – вопят про наших хоккеистов. Третьяк от «Автомобилиста» пропускал 6 шайб, но от этого не стал менее великим»

Теги Автомобилист Тампа-Бэй Вашингтон Кубок Стэнли Владислав Третьяк Александр Овечкин НХЛ Дмитрий Губерниев Никита Кучеров Хоккей

Дмитрий Губерниев высказался об игре российских хоккеистов в плей-офф НХЛ.

Лучший бомбардир регулярного чемпионата Никита Кучеров из «Тампа-Бэй» и форвард «Вашингтона» Александр Овечкин не забросили ни одной шайбы в двух матчах первого раунда Кубка Стэнли. 

«Плей-офф не закончился. Если они не забили в первых играх, то забьют в оставшихся матчах. Это как у Овечкина, когда не получалось, и он доказал дуракам, что все получится. Нельзя играть одинаково здорово и блестяще на протяжении всего сезона.

Третьяк от «Автомобилиста» пропускал шесть шайб в одном матче, но от этого он не стал менее великим. Кто ничего тяжелее ложки в жизни не держал в руках, те вопят про наших хоккеистов. Они лучшие в мире в своем деле, но иногда могут провести матч хуже своих возможностей», – сказал комментатор Дмитрий Губерниев

Вероятно, Губерниев имеет в виду матч, состоявшийся 12 декабря 1968 года, в котором «Автомобилист» одержал в Москве победу над ЦСКА со счетом 6:0. Однако Владислав Третьяк не принимал участия в той игре.

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1 комментарий
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Ох уж этот Автомобилист.
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