Владимир Плющев: «Все насмехались, когда я пригласил в сборную тренера вратарей. Многие выросли без системы «Красной машины» – энтузиасты воспитывали Третьяка и Мышкина»

Владимир Плющев высказался о тренерах вратарей в российском хоккее.

В матче первого раунда Кубка Стэнли «Флорида» обыграла «Тампа-Бэй» в овертайме со счетом 3:2 (2-0).

Во втором периоде 35-летний вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский помешал забить Мэтту Дамбе, отбив шайбу в прыжке после добивания.

– Как оцените игру Бобровского в прошедшем матче с «Тампой»?

– Бобровский молодец, конечно.

Вообще, у нас много отличных вратарей, которые выросли без всякой системы «Красной машины», а благодаря работе, например, таких энтузиастов, как Виталий Георгиевич Ерфилов, который воспитал Третьяка, Мышкина и многих других. Хотелось бы, чтобы таких энтузиастов у нас было больше в работе с полевыми хоккеистами.

В свое время у нас было много классных нападающих, но не было хороших вратарей. Жизнь заставила заниматься вратарским ремеслом.

Я помню, что я был первым главным тренером, который пригласил тренера вратарей в сборную Россию. Надо мной все насмехались, зачем это нужно.

Потом это привилось и в клубах, все стали понимать, что вратарь – это особая роль в команде, с вратарями должны заниматься особые люди, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.