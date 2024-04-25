Мозякин и Хабаров стали обладателями Кубка Гагарина как тренеры «Металлурга». Они дважды выигрывали трофей как игроки

Теги Металлург Мг Сергей Мозякин Виктор Козлов КХЛ Кубок Гагарина Ярослав Хабаров Хоккей

Сергей Мозякин и Ярослав Хабаров стали обладателями Кубка Гагарина-2024.

«Металлург» обыграл «Локомотив» в финальной серии плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 4-0 в серии.

Экс-хоккеисты Сергей Мозякин и Ярослав Хабаров работают в тренерском штабе магнитогорского клуба.

Теперь они являются обладателями Кубка Гагарина и как игроки (2014, 2016), и как тренеры (2024).

Первым такого достижения добился Виктор Козлов – в 2011 году он стал обладателем Кубка Гагарина как игрок, а в 2016-м – как тренер «Металлурга».

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4 комментария
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Пожелаем дяде Серёже кубков столько же, сколько у него детей!
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Разин – Мозякин – Хабаров

Хабаров держал формат А1, один говорил, что рисовать, а другой обводил.
План, конечно, шедевральный! Надо патентовать!
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Это дело нужно хорошенечко обмыть.
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Это просто отлично!!!Будет что внукам Сергею показывать.
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