Мозякин и Хабаров стали обладателями Кубка Гагарина как тренеры «Металлурга». Они дважды выигрывали трофей как игроки
Сергей Мозякин и Ярослав Хабаров стали обладателями Кубка Гагарина-2024.
«Металлург» обыграл «Локомотив» в финальной серии плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 4-0 в серии.
Экс-хоккеисты Сергей Мозякин и Ярослав Хабаров работают в тренерском штабе магнитогорского клуба.
Теперь они являются обладателями Кубка Гагарина и как игроки (2014, 2016), и как тренеры (2024).
Первым такого достижения добился Виктор Козлов – в 2011 году он стал обладателем Кубка Гагарина как игрок, а в 2016-м – как тренер «Металлурга».
Хабаров держал формат А1, один говорил, что рисовать, а другой обводил.
План, конечно, шедевральный! Надо патентовать!