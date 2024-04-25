Мозякин и Хабаров стали обладателями Кубка Гагарина как тренеры «Металлурга». Они дважды выигрывали трофей как игроки

Сергей Мозякин и Ярослав Хабаров стали обладателями Кубка Гагарина-2024.

« » обыграл «Локомотив» в финальной серии плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 4-0 в серии.

Экс-хоккеисты Сергей Мозякин и работают в тренерском штабе магнитогорского клуба.

Теперь они являются обладателями Кубка Гагарина и как игроки (2014, 2016), и как тренеры (2024).

Первым такого достижения добился – в 2011 году он стал обладателем Кубка Гагарина как игрок, а в 2016-м – как тренер «Металлурга».