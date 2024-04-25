Даниил Вовченко: «Мы полностью переиграли «Локомотив» и заслужили победу больше, чем они. Совершили меньше ошибок»

Теги Металлург Мг Локомотив КХЛ Кубок Гагарина Даниил Вовченко Матч ТВ Хоккей

Даниил Вовченко высказался о победе над «Локомотивом» в финале Кубка Гагарина.

«Металлург» выиграл серию со счетом 4-0.

«Мы переиграли соперника полностью и заслужили победу больше, чем они. Мы совершили меньше ошибок. Плотно разбирали соперника, как играть в обороне.

Не могу кого-то выделить, все работали слаженно, от тренеров до сервисменов, все четко. Даже выделять кого-то не буду», – сказал нападающий «Металлурга» Даниил Вовченко.

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