Даниил Вовченко: «Мы полностью переиграли «Локомотив» и заслужили победу больше, чем они. Совершили меньше ошибок»
Даниил Вовченко высказался о победе над «Локомотивом» в финале Кубка Гагарина.
«Металлург» выиграл серию со счетом 4-0.
«Мы переиграли соперника полностью и заслужили победу больше, чем они. Мы совершили меньше ошибок. Плотно разбирали соперника, как играть в обороне.
Не могу кого-то выделить, все работали слаженно, от тренеров до сервисменов, все четко. Даже выделять кого-то не буду», – сказал нападающий «Металлурга» Даниил Вовченко.