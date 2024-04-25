Вовченко о победном голе в финале Кубка Гагарина: «Я как будто во сне. Просто невероятные эмоции»
Даниил Вовченко высказался о том, что забросил решающую шайбу в финале Кубка Гагарина.
Форвард «Металлурга» забил победный гол в 4-м матче серии с «Локомотивом» (2:1, 4-0).
— Я не верю в то, что стал автором победного гола в финале Кубка Гагарина. Я как будто во сне. Просто невероятные эмоции.
— Символично, что на решающий гол вам ассистировали ребята, с которыми вы вместе играли в Череповце — Петунин и Гераськин? Что это для вас значит?
— Это значит, что мы чемпионы, больше ничего. Все ребята — красавцы! Не важно — кто отдал, кто забил. Мы взяли Кубок Гагарина, это главное, — сказал Вовченко.