Вовченко о победном голе в финале Кубка Гагарина: «Я как будто во сне. Просто невероятные эмоции» 

Даниил Вовченко высказался о том, что забросил решающую шайбу в финале Кубка Гагарина.

Форвард « » забил победный гол в 4-м матче серии с « » (2:1, 4-0).

— Я не верю в то, что стал автором победного гола в финале Кубка Гагарина. Я как будто во сне. Просто невероятные эмоции.

— Символично, что на решающий гол вам ассистировали ребята, с которыми вы вместе играли в Череповце — Петунин и Гераськин? Что это для вас значит?

— Это значит, что мы чемпионы, больше ничего. Все ребята — красавцы! Не важно — кто отдал, кто забил. Мы взяли , это главное, — сказал .

10 главных героев «Металлурга» – они сделали клуб чемпионом