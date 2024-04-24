Глава КХЛ о сухой победе «Металлурга» в финале: «Хоккей стал непредсказуемым, никто не может угадать результат. Перекрестный плей-офф благодаря дополнительной интриге понравился публике»

Президент КХЛ высказался о победе «Металлурга» над «Локомотивом» (4-0).

– Никто не мог предсказать такой результат. Но тем интереснее. Хоккей стал непредсказуемым, никто не может угадать результат и счет в серии. К этому мы и стремимся.

Хорошая финальная серия, хороший плей-офф. Мы получили много откликов по поводу перекрестного плей-офф: благодаря дополнительной интриге он понравился публике, экспертам, журналистам.

Спасибо болельщикам, которые бьют все рекорды по посещению сайта , новостных лент. Будем стараться продолжать в том же духе!

- Нет ли у вас чувства огорчения из-за того, что серия продлилась всего четыре матча?

– Конечно, всегда хочется больше хоккея! Хотелось такой хоккей и такие команды видеть в семиматчевой серии, но одна команда заслуженно победила и получила . Теперь будем ждать церемонию закрытия сезона, на которой отметим игроков индивидуальными призами, – сказал .