Глава КХЛ о сухой победе «Металлурга» в финале: «Хоккей стал непредсказуемым, никто не может угадать результат. Перекрестный плей-офф благодаря дополнительной интриге понравился публике»
Президент КХЛ высказался о победе «Металлурга» над «Локомотивом» (4-0).
– Никто не мог предсказать такой результат. Но тем интереснее. Хоккей стал непредсказуемым, никто не может угадать результат и счет в серии. К этому мы и стремимся.
Хорошая финальная серия, хороший плей-офф. Мы получили много откликов по поводу перекрестного плей-офф: благодаря дополнительной интриге он понравился публике, экспертам, журналистам.
Спасибо болельщикам, которые бьют все рекорды по посещению сайта КХЛ, новостных лент. Будем стараться продолжать в том же духе!
- Нет ли у вас чувства огорчения из-за того, что серия продлилась всего четыре матча?
– Конечно, всегда хочется больше хоккея! Хотелось такой хоккей и такие команды видеть в семиматчевой серии, но одна команда заслуженно победила и получила Кубок Гагарина. Теперь будем ждать церемонию закрытия сезона, на которой отметим игроков индивидуальными призами, – сказал Алексей Морозов.
Команда выигравшая в серии 4-0 получает большой игровой перерыв, теряет тонус и рискует вылететь в следующем раунде. Это правило великолепно сработало.