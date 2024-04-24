Глава КХЛ о сухой победе «Металлурга» в финале: «Хоккей стал непредсказуемым, никто не может угадать результат. Перекрестный плей-офф благодаря дополнительной интриге понравился публике»

Теги Металлург Мг Локомотив Алексей Морозов КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Президент КХЛ высказался о победе «Металлурга» над «Локомотивом» (4-0).

– Никто не мог предсказать такой результат. Но тем интереснее. Хоккей стал непредсказуемым, никто не может угадать результат и счет в серии. К этому мы и стремимся.

Хорошая финальная серия, хороший плей-офф. Мы получили много откликов по поводу перекрестного плей-офф: благодаря дополнительной интриге он понравился публике, экспертам, журналистам.

Спасибо болельщикам, которые бьют все рекорды по посещению сайта КХЛ, новостных лент. Будем стараться продолжать в том же духе!

- Нет ли у вас чувства огорчения из-за того, что серия продлилась всего четыре матча?

– Конечно, всегда хочется больше хоккея! Хотелось такой хоккей и такие команды видеть в семиматчевой серии, но одна команда заслуженно победила и получила Кубок Гагарина. Теперь будем ждать церемонию закрытия сезона, на которой отметим игроков индивидуальными призами, – сказал Алексей Морозов.

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8 комментариев
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Ответ Hitgoe Himgob
Перекрестный оставлять однозначно. Можно и с первого раунда ввести, но через год. Пусть команды два года хотя бы сыграют с одним регламентом. Что надо делать сейчас это ограничивать заявку и я бы поднял пол без увеличения потолка. Пол ярда слишком большой разрыв. Но последнее это чисто моя хотелка
Не знаю я бы лучше конференции вернул так как-то принципиальных соперников и накала эмоций было больше.
+2
-1
+1
Ну какие-то закономерности есть.
Команда выигравшая в серии 4-0 получает большой игровой перерыв, теряет тонус и рискует вылететь в следующем раунде. Это правило великолепно сработало.
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Ответ The next One
Не знаю я бы лучше конференции вернул так как-то принципиальных соперников и накала эмоций было больше.
Ну когда Москва Челябе 0-4 сливает тут да, какие эмоции. На посещаемость не влияет никак, в финале все равно по команде с обеих Конференций. Не понимаю зачем каждый год смотреть одни и те же пары. НХЛ в пример приводить не надо, там половина команд в ПО не попадает. Будет по 14-16 команд в конференции - тогда можно возвращать прежний формат.
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Ответ The next One
Не знаю я бы лучше конференции вернул так как-то принципиальных соперников и накала эмоций было больше.
Роман, снимайте маску, мы вас раскрыли
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Ответ Заборостроитель
Три раза по 4-0 перекрестились, вот это интрига.😏
Два раза заведомо фавориты 0-4 слились
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