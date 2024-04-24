Разин выиграл Кубок Гагарина в первом сезоне в «Металлурге». Это 1-й финал тренера в карьере

Теги Металлург Мг Локомотив Северсталь Автомобилист КХЛ Кубок Гагарина Югра Андрей Разин Адмирал Хоккей

Андрей Разин стал победителем Кубка Гагарина в первый год в «Металлурге».

Команда из Магнитогорска всухую выиграла серию с «Локомотивом» в финале турнира – 4-0.

Разин возглавил «Металлург» в апреле 2023 года. Под его руководством команда также стала первой в Восточной конференции в Фонбет Чемпионате России.

Ранее в КХЛ Разин работал в таких командах, как «Северсталь», «Адмирал», «Югра» и «Автомобилист». До финала они не доходили ни разу.

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42 комментария
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Выиграть Кубок Гагарина с Северсталью и Стальными Лисами может только гений :)
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За Разина берет просто неописуемая радость.
Прошел весь хоккейный путь от игрока, тренера ВХЛ, скромных команд и наконец возглавив топ-клуб, показал, что как тренер он силен!!!
Магнитку с Кубком, заслужили!
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Сегодня Магнитка действительно показала чемпионскую игру и уверенно заслужила Кубок!🏆
Разин топ!
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Фраза Разина в июле 2023,когда фанаты жаловались на перестройку в клубе:"Не бойтесь, в истории клуба уэе была перестройка в 2000,и мы тогда взяли кубок"
Сказал-сделал
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Урааааааа!!!!! Металлург - чемпион!!!!!!!
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Ответ Писатель Григорий Ельцов
Это был и самый убогий финал за всё существование лиги колхозников. Вряд ли такая "Магнитка" будет способна выиграть хотя бы полуфинал Кубка Шпенглера. А "Локомотив" это вообще дно. Ему конкурировать только со словацкими клубами, куда не возьмут даже их защитника Герната.
Писатель от слова сходить по маленькому!
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Ответ Андрей Рыжков
Комментарий скрыт
Началось нытье Ярославцев….
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Заслужил, гений
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Илья Набоков это просто гений
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Не такой уж и гений, с Северсталью мог бы хотя бы до полуфинала дойти за 5 лет( Шучу, с победой магнитогорские, зависть из Череповца вам)
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ДАААААА!!!!!! 4 ГОДА ГОВОРИЛ "ПРОСТО УБЕРИТЕ ДУШНОГО ВОРОБЬЯ!"

ВСЁ, ГУЛЯЕМ))
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Разин 4 раза положил Никитина на лопатки! Чистая победа!
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Ответ геннадий беспяткин
а че не выиграл с Северсталью то
Стальных Лисов не было
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Северсталь с кубком!!!
А если серьёзно, то Разин крут
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А с Ижевском разве не было финала?
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Теперь в КХЛ есть свой «лысый шарлатан»
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Разин -Красава. Пришел-увидел-победил. Молодчик !
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Разин Красава!! Металлург лучший !! Сухарь в серии!!! Набоков не подвел!
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Это тренерская победа. Видно было ещё в прошлом году по ’’Северстали",что вырос грамотный специалист!
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топ. С таким ещё молодым составом
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Ответ Dimitrakos
Не такой уж и гений, с Северсталью мог бы хотя бы до полуфинала дойти за 5 лет( Шучу, с победой магнитогорские, зависть из Череповца вам)
Порадуйтесь за своих пацанов. Столько за год ещё не было
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Ответ Габорик
Выиграть Кубок Гагарина с Северсталью и Стальными Лисами может только гений :)
а че не выиграл с Северсталью то
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Строжайшая дисциплина его и сработала, радоваться сильно нельзя было, а накосячил сразу на лавку.
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Красава !
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Супер, супер тренер у нас в лиге, удачи ему в дальнейшей карьере и новых побед!
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Весь Воскресенск болел за Металлург! Магнитка с победой!!!! Красавцы, Разин просто топ! С детство его игра нравилась!
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Разин конечно крутой!!!
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поздравляю болельщиков Металлурга!Очень рад за Разина!
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Полагаю в Ярославле уже видят, что надо подкорректировать в походе за титулом в след сезоне. Вперед, Сапсан!
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Очень обидно за Локо, классно смотрелись-ощущение что перегорели...(болельщик ястребов)
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