Разин выиграл Кубок Гагарина в первом сезоне в «Металлурге». Это 1-й финал тренера в карьере
Андрей Разин стал победителем Кубка Гагарина в первый год в «Металлурге».
Команда из Магнитогорска всухую выиграла серию с «Локомотивом» в финале турнира – 4-0.
Разин возглавил «Металлург» в апреле 2023 года. Под его руководством команда также стала первой в Восточной конференции в Фонбет Чемпионате России.
Ранее в КХЛ Разин работал в таких командах, как «Северсталь», «Адмирал», «Югра» и «Автомобилист». До финала они не доходили ни разу.
Прошел весь хоккейный путь от игрока, тренера ВХЛ, скромных команд и наконец возглавив топ-клуб, показал, что как тренер он силен!!!
Магнитку с Кубком, заслужили!
Разин топ!
Сказал-сделал
ВСЁ, ГУЛЯЕМ))
А если серьёзно, то Разин крут