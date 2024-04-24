Разин выиграл Кубок Гагарина в первом сезоне в «Металлурге». Это 1-й финал тренера в карьере

Андрей Разин стал победителем Кубка Гагарина в первый год в «Металлурге».

Команда из Магнитогорска всухую выиграла серию с « » в финале турнира – 4-0.

Разин возглавил « » в апреле 2023 года. Под его руководством команда также стала первой в Восточной конференции в Фонбет Чемпионате России.

Ранее в КХЛ Разин работал в таких командах, как « », « », «Югра» и « ». До финала они не доходили ни разу.