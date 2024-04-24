Кубок Гагарина. Финал. «Локомотив» примет «Металлург» при 0-3 в серии. Онлайн-трансляция начнется в 19:00

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«Локомотив» примет «Металлург» в 4-м матче финальной серии Кубка Гагарина.

Спортс проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры. Начало – в 19:00

Кубок Гагарина

Финал

Локомотив – Металлург Мг
Дата проведения
24 апреля, 19.00, «Арена-2000»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-3

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Статистика Кубка Гагарина

40 комментариев
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Всем доброго дня, в преддверии последнего (предпоследнего) матча сезона, предлагаю почитать мнения "экспертов" о финале 😀:

*Да уж, Магнитка должна была уже минимум 5:0 вести, а счёт всего лишь 3:2. Даже если ММГ выйдет в финал, Локо разберёт его на атомы, ибо таких привозов Ярославль не делает, а скоростную атаку магнитов задушит так же, как задушил суператаку Авангарда и кураж Трактора.

*справедливый результат, Магнитка больше атаковала, играла с запасом, но вот большинство конечно хромает, с такой реализацией в финале делать нечего.

*Вот закончилась серия, но хочется сказать БРАВО именно Автомобилисту, за хорошую игру, а Локомотив можно поздравить с КГ....в финале у них лёгкий соперник будет

*...такой Магнитик,Локомотив переедет даже не напрягаясь....
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+9
Не надо откладывать на пятницу то, что можно сделать уже сегодня.

Магнитка, вперед!
+7
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+6
За Металлург! За 4—0!Сегодня выиграем Кубок Гагарина! За Урал! За Восток! Всем классного хоккея.
+6
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+5
За удивительную команду-Металлург 2024!
+5
0
+5
Последний бой он трудный самый. За Металлург!
+4
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Ответ Рассол Уэстбрик
Комментарий удален модератором
Рассольничку с утра выпил ?)
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Ответ Ветер
у паровозов единственный шанс, если магниты, уже начали отмечать победу в кг всей командой. по трезвяку, никитину соперникам предложить нечего.
Странный вывод. Все игры были вполне равные, качнутся могло и в другую строну, тогда все бы писали "Металлургу нечего предложить"
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Пора заканчивать эту скучную серию. Хоккей же не для болельщиков.
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Ответ Сергей Галынский
И все равно хочется 7 матчей)
А будет 5.Смотреть 7матчей на игру Локо это то еще удовольствие. Это днище надо сегодня разгромить и вынести. Чтоб в лепо еще лет 10стояли))
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Локомотиву обраточка прилетела за Фукале с Шалуновым! Будет 4:0
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Ответ mars
Локомотиву обраточка прилетела за Фукале с Шалуновым! Будет 4:0
К Шалунову не было претензий ни у игроков ни у тренера Трактора. Они понимали что это не специально.
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Ответ Евгений Котов
В скольки играх из 7?
А это имеет значение ?

Металлург семь голов в плей офф никому не забил.
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Ответ scorp19
Странный вывод. Все игры были вполне равные, качнутся могло и в другую строну, тогда все бы писали "Металлургу нечего предложить"
Металлург может предложить как минимум 3 варианта, поиграть в атаку, посидеть в обороне и третий вариант-что-то среднее. У Локо какие варианты?
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Ответ Ветер
у паровозов единственный шанс, если магниты, уже начали отмечать победу в кг всей командой. по трезвяку, никитину соперникам предложить нечего.
Там Разин. Отмечать будут в Магнитогорске. Но все равно выиграть 4матча подряд по заказу это нереально. Гляну на этот Локо.
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Вперёд, вперёд, вперёд Магнитогорск!
Болельщики не обидятся, если завтра привезёте кубок.
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Металлург верим в вас за последнюю победу в этом кубке , дави паравоза , весь железнодорожный состав на переплавку в Мартен , Магнитка сила Урала !!!!!
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Доктор ник сменил. Кароче Фукаль с Шалуновым))
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Металлург давай родной, нужна ещё одна победа ещё один шаг.
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Металлург своей игрой заслужил Кубок, многие болеют за него. Локо играет в трусливый откатный хоккей. Толку в давлении и силовой игре, если голов не забивают.
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у паровозов единственный шанс, если магниты, уже начали отмечать победу в кг всей командой. по трезвяку, никитину соперникам предложить нечего.
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Комментарий удален модератором
Ответ Далер Гайнеев
Всем доброго дня, в преддверии последнего (предпоследнего) матча сезона, предлагаю почитать мнения "экспертов" о финале 😀: *Да уж, Магнитка должна была уже минимум 5:0 вести, а счёт всего лишь 3:2. Даже если ММГ выйдет в финал, Локо разберёт его на атомы, ибо таких привозов Ярославль не делает, а скоростную атаку магнитов задушит так же, как задушил суператаку Авангарда и кураж Трактора. *справедливый результат, Магнитка больше атаковала, играла с запасом, но вот большинство конечно хромает, с такой реализацией в финале делать нечего. *Вот закончилась серия, но хочется сказать БРАВО именно Автомобилисту, за хорошую игру, а Локомотив можно поздравить с КГ....в финале у них лёгкий соперник будет *...такой Магнитик,Локомотив переедет даже не напрягаясь....
Фаны Локо живут в своем мире)) А еще мне пишут что я фантазирую про Металлург. Я болею до конца. Это не фантазии.
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Ответ Фукалил, фукалю и буду фукалить
А это имеет значение ? Металлург семь голов в плей офф никому не забил.
В одной игре с Авангардом Локо забил 7 голов, это скорее стечение обстоятельств, чем системная игра в атаке.
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Ответ Фукалил, фукалю и буду фукалить
Семь голов Авангарду Локо забил «отсиживаясь в обороне» ?
В скольки играх из 7?
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Ответ Евгений Котов
Металлург может предложить как минимум 3 варианта, поиграть в атаку, посидеть в обороне и третий вариант-что-то среднее. У Локо какие варианты?
Семь голов Авангарду Локо забил «отсиживаясь в обороне» ?
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Ответ scorp19
Такие же самые варианты. Или вы думаете они до финала дошли случайно "на фарте" ?
Нет, я так не думаю, я считаю Локо сильной командой. Дошли потому, что их единственный вариант работал в предыдущих сериях
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И все равно хочется 7 матчей)
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Будет 4:1 в серии в Магнитогорске серия закончится !!!)))
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Ответ Рассол Уэстбрик
Комментарий удален модератором
Это и сыграло злую шутку с ними
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Ответ Рассол Уэстбрик
Комментарий удален модератором
Нужно уметь добивать и додавливать. Это главное качество чемпионов. С другой стороны если Локо сегодня победит, это норм, для фанов дома. Я хотел чтоб мы Кубок дома оформили. А в 4—3не верю. Ну выиграет Локо если пару игр, начнут нервничать что появился шанс, и опять сольют. Так что Металлург уже чемпион, вопрос в какой игре. Но лучше сегодня.
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