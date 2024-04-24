Кубок Гагарина. Финал. «Локомотив» примет «Металлург» при 0-3 в серии. Онлайн-трансляция начнется в 19:00
«Локомотив» примет «Металлург» в 4-м матче финальной серии Кубка Гагарина.
Спортс проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры. Начало – в 19:00
Финал
- Дата проведения
- 24 апреля, 19.00, «Арена-2000»
Счет в серии: 0-3
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
*Да уж, Магнитка должна была уже минимум 5:0 вести, а счёт всего лишь 3:2. Даже если ММГ выйдет в финал, Локо разберёт его на атомы, ибо таких привозов Ярославль не делает, а скоростную атаку магнитов задушит так же, как задушил суператаку Авангарда и кураж Трактора.
*справедливый результат, Магнитка больше атаковала, играла с запасом, но вот большинство конечно хромает, с такой реализацией в финале делать нечего.
*Вот закончилась серия, но хочется сказать БРАВО именно Автомобилисту, за хорошую игру, а Локомотив можно поздравить с КГ....в финале у них лёгкий соперник будет
*...такой Магнитик,Локомотив переедет даже не напрягаясь....
Магнитка, вперед!
Металлург семь голов в плей офф никому не забил.
Болельщики не обидятся, если завтра привезёте кубок.