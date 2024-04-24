Гурьянов решил вернуться в Россию. Форвард «Филадельфии», вероятно, перейдет в ЦСКА
Денис Гурьянов близок к возвращению в КХЛ.
Ранее стало известно, что «Филадельфия» не рассчитывает на россиянина в следующем сезоне.
По данным «Спорт-Экспресса», 26-летний нападающий уже принял решение вернуться в Россию. Вероятно, он продолжит карьеру в ЦСКА.
В текущем сезоне Гурьянов сыграл в 4 матчах за «Филадельфию» и 14 за «Нэшвилл», набрав суммарно 2(1+1) очка. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.