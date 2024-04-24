Гурьянов решил вернуться в Россию. Форвард «Филадельфии», вероятно, перейдет в ЦСКА

Денис Гурьянов близок к возвращению в КХЛ.

Ранее стало известно, что « » не рассчитывает на россиянина в следующем сезоне.

По данным «Спорт-Экспресса», 26-летний нападающий уже принял решение вернуться в Россию. Вероятно, он продолжит карьеру в .

В текущем сезоне сыграл в 4 матчах за «Филадельфию» и 14 за «Нэшвилл», набрав суммарно 2(1+1) очка. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.