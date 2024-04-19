Федотов в планах «Филадельфии» на следующий сезон. Гурьянов, вероятно, покинет клуб

Теги Филадельфия Даниэль Бриэр НХЛ Денис Гурьянов Иван Федотов Самуэль Эрссон Хоккей

Генеральный менеджер «Филадельфии» планирует сохранить Ивана Федотова в составе.

«Эрссон и Федотов – вот что мы планируем на следующий сезон. Что-то может измениться, особенно учитывая историю этого клуба с вратарями.

Кажется, в ней всегда есть какая-то драма. Но было бы здорово держаться от этой драмы подальше», – заявил Даниэль Бриэр.

Также генменеджер сообщил, что не ожидает возвращения нападающего Дениса Гурьянова на следующий сезон.

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4 комментария
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Гурьянову надо было ехать в КХЛ ещё позавчера, как и Денисенко. Так ещё останутся надежды на перезапуск
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Удачи Федотову в следующем сезоне !
Ну а у Гурьянова пришло время КХЛ.
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Гурьянов прям совсем сдал. Думаю, что никто ему уже и минимальный контракт не предложит.
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Денис давай в Ладу , в НХЛ счастья нет!
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