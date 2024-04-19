Федотов в планах «Филадельфии» на следующий сезон. Гурьянов, вероятно, покинет клуб
Генеральный менеджер «Филадельфии» планирует сохранить Ивана Федотова в составе.
«Эрссон и Федотов – вот что мы планируем на следующий сезон. Что-то может измениться, особенно учитывая историю этого клуба с вратарями.
Кажется, в ней всегда есть какая-то драма. Но было бы здорово держаться от этой драмы подальше», – заявил Даниэль Бриэр.
Также генменеджер сообщил, что не ожидает возвращения нападающего Дениса Гурьянова на следующий сезон.
Ну а у Гурьянова пришло время КХЛ.