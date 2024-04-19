Федотов в планах «Филадельфии» на следующий сезон. Гурьянов, вероятно, покинет клуб

Генеральный менеджер «Филадельфии» планирует сохранить Ивана Федотова в составе.

«Эрссон и – вот что мы планируем на следующий сезон. Что-то может измениться, особенно учитывая историю этого клуба с вратарями.

Кажется, в ней всегда есть какая-то драма. Но было бы здорово держаться от этой драмы подальше», – заявил .

Также генменеджер сообщил, что не ожидает возвращения нападающего на следующий сезон.