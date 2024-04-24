Защитник «Трактора» Щучинов: «Нравятся Макар и Далин – очень хорошо двигаются. Некоторые фишки стараюсь перенять. В детстве следил за Орловым и Сергачевым»

Теги Трактор Баффало Тампа-Бэй Каролина Колорадо НХЛ Дмитрий Орлов КХЛ Михаил Сергачев Расмус Далин Кэйл Макар Артем Щучинов Хоккей

Артем Щучинов рассказал о наиболее интересных защитниках в НХЛ.

18-летний защитник провел в регулярном чемпионате 54 игры за «Трактор» и набрал 5 (1+4) очков при среднем игровом времени 8:01. В плей-офф на счету игрока 7 матчей.

– Смотрите НХЛ?

– По утрам смотрю обзоры матчей. Интересно заметить какие-то фишки у игроков, как они двигаются по синей линии, потом сам пытаюсь сделать.

– Какие защитники являются для вас примерами?

– Я в детстве следил за Димой Орловым и Михаилом Сергачевым. Из иностранцев мне нравятся Кэйл Макар и Расмус Далин, они очень хорошо двигаются. Некоторые фишки, движения стараюсь у них перенять.

– В чем уникальность Макара?

– Очень хорошее катание, стартовая скорость, видение площадки. Очень техничный, – сказал защитник «Трактора» Артем Щучинов.

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