Защитник «Трактора» Щучинов: «Нравятся Макар и Далин – очень хорошо двигаются. Некоторые фишки стараюсь перенять. В детстве следил за Орловым и Сергачевым»
Артем Щучинов рассказал о наиболее интересных защитниках в НХЛ.
18-летний защитник провел в регулярном чемпионате 54 игры за «Трактор» и набрал 5 (1+4) очков при среднем игровом времени 8:01. В плей-офф на счету игрока 7 матчей.
– Смотрите НХЛ?
– По утрам смотрю обзоры матчей. Интересно заметить какие-то фишки у игроков, как они двигаются по синей линии, потом сам пытаюсь сделать.
– Какие защитники являются для вас примерами?
– Я в детстве следил за Димой Орловым и Михаилом Сергачевым. Из иностранцев мне нравятся Кэйл Макар и Расмус Далин, они очень хорошо двигаются. Некоторые фишки, движения стараюсь у них перенять.
– В чем уникальность Макара?
– Очень хорошее катание, стартовая скорость, видение площадки. Очень техничный, – сказал защитник «Трактора» Артем Щучинов.