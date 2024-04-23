Пругова о том, как привлечь зрителей на ЖХЛ: «Хоккеисткам надо чаще вести соцсети, сейчас время интернета. Надо максимально работать над своими аккаунтами»

Анна Пругова поделилась мнением о привлечении болельщиков на женский хоккей.

В сезоне-2022/23 «Агидель» в четвертый раз в своей истории стала чемпионом ЖХЛ (Женской хоккейной лиги – Sports). Пятый матч финальной серии, прошедший в Уфе, стал самым посещаемым в истории плей-офф ЖХЛ. Тогда игру посетило 3200 зрителей.

«Я иногда задумываюсь, что женский хоккей стал бы, возможно, интереснее на более маленькой площадке. Идеально подошли бы размеры канадской коробки. Сейчас очень много разрывов в зонах.

Конечно, спортсменкам надо совершенствовать свою форму, навыки, скорость, взаимодействие с партнерами, но физиологически девушкам сложнее, чем мужчинам.

Хоккеисткам надо еще чаще вести социальные сети, сейчас время интернета и надо привлекать болельщика. Надо максимально освещать, рассказывать и работать над своими аккаунтами.

Нужно научиться о себе говорить. Постепенно, когда выстроится система, на матчи будет приходить по пять тысяч болельщиков.

В сезоне-2022/23 мы в Уфе собрали полный стадион, людям негде было сесть. Было больше трех тысяч болельщиков, садились даже на ступеньки. В этом сезоне в финале было меньше зрителей», – сказала вратарь «Агидели» Анна Пругова.