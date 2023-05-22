Пругова о работе комментатором: «Женский голос в мужском хоккее – это интересно. Скоро люди поймут, что женщина тоже может рассуждать о хоккее»

Теги телевидение КХЛ Агидель Анна Пругова Женская хоккейная лига Хоккей

Анна Пругова поделилась мыслями о работе комментатором на «КХЛ ТВ».

«Могу сказать, что совмещать карьеру игрока и комментатора сложно, но можно.

В ЖХЛ график не такой плотный, как в КХЛ, у нас есть длинные паузы, поэтому есть возможность посвятить себя популяризации женского хоккея.

Думаю, что женский голос в мужском хоккее – это интересно.

Понятно, что зрителям к этому нужно привыкнуть, но думаю, что в скором времени люди поймут, что женщина тоже может рассуждать о такой игре, как хоккей», – сказала вратарь уфимской «Агидели».

6 комментариев

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Кеша
«Анна Пругова поделился»…. Что это . Ну ладно , ошибка . Наталью Кларк я бы еще послушал, наверное . Про паузы мы знаем : голова болит , тело ломит и т.д.
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Габорик
Не хочется выглядеть сексистом, но что Миронова, что Пругова способствуют депопуляризации хоккея :)

На их фоне даже условный Мосалев не так раздражает. Пусть лучше набивают шишки на региональных каналах, а не сразу без опыта лезут на федеральное тв.
+7
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Jeff Lebowski
Скоро люди поймут, что Ротенберг тоже может рассуждать о хоккее.
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La Gushka
примерно как губерниев в фигурке...
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Константин Луконин
Мадам монументально косноязычная. Зачем взяли такую, вообще непонятно.
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diadiasasha59
Ответ Габорик
Не хочется выглядеть сексистом, но что Миронова, что Пругова способствуют депопуляризации хоккея :) На их фоне даже условный Мосалев не так раздражает. Пусть лучше набивают шишки на региональных каналах, а не сразу без опыта лезут на федеральное тв.
Везде этим дамам нужно влезть.
+4
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