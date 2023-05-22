Пругова о работе комментатором: «Женский голос в мужском хоккее – это интересно. Скоро люди поймут, что женщина тоже может рассуждать о хоккее»

Анна Пругова поделилась мыслями о работе комментатором на «КХЛ ТВ».

«Могу сказать, что совмещать карьеру игрока и комментатора сложно, но можно.

В ЖХЛ график не такой плотный, как в , у нас есть длинные паузы, поэтому есть возможность посвятить себя популяризации женского хоккея.

Думаю, что женский голос в мужском хоккее – это интересно.

Понятно, что зрителям к этому нужно привыкнуть, но думаю, что в скором времени люди поймут, что женщина тоже может рассуждать о такой игре, как хоккей», – сказала вратарь уфимской « ».