Пругова о работе комментатором: «Женский голос в мужском хоккее – это интересно. Скоро люди поймут, что женщина тоже может рассуждать о хоккее»
Анна Пругова поделилась мыслями о работе комментатором на «КХЛ ТВ».
«Могу сказать, что совмещать карьеру игрока и комментатора сложно, но можно.
В ЖХЛ график не такой плотный, как в КХЛ, у нас есть длинные паузы, поэтому есть возможность посвятить себя популяризации женского хоккея.
Думаю, что женский голос в мужском хоккее – это интересно.
Понятно, что зрителям к этому нужно привыкнуть, но думаю, что в скором времени люди поймут, что женщина тоже может рассуждать о такой игре, как хоккей», – сказала вратарь уфимской «Агидели».
На их фоне даже условный Мосалев не так раздражает. Пусть лучше набивают шишки на региональных каналах, а не сразу без опыта лезут на федеральное тв.