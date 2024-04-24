Терещенко о финале: «Локомотив» может вернуться в серию. Присутствует невезение, матчи проиграны с минимальным счетом. Не думаю, что все завершится всухую»

Теги Металлург Мг Локомотив Алексей Терещенко КХЛ Кубок Гагарина Советский спорт Илья Набоков Хоккей

Алексей Терещенко высказался о серии между «Металлургом» и «Локомотивом».

Команда из Магнитогорска ведет в финале Кубка Гагарина со счетом 3-0 в серии. 

Четвертый матч состоится в Ярославле 24 апреля.

«Не думаю, что серия в итоге завершится всухую. Пока счет в серии не 4-0, шансы есть.

«Локомотив» проиграл все матчи с минимальным отставанием. Отступать им сейчас некуда. Присутствует определенное невезение.

В третьем матче серии ярославцы много атаковали. Но у «Магнитки» здорово сыграл вратарь Илья Набоков.

Обе команды показывают хороший хоккей. Борьба была в каждом матче, за исключением первого.

«Локомотив» может вернуться в серию. Шансы есть всегда. Тем и интересен плей-офф», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.

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3 комментария
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Всем нейтральным хочется семь матчей хотя теперь к ним присоединились болелы Локо.
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Все может случится.
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сегодня скорее всего все закончится , как прогнозировали болелы локо 4-0. ставил на ммг 4-1 , ибо в полуфинале слабый трактор которому еще и вратаря сломали (так бы пару игр зацепили) , слабый авангард с обороной вхл и воротчиком + без тренера, и зажратый цска , но эксперды этого конечно не видели, ну и ладно))
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