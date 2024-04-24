Губерниев о сэйве Бобровского в прыжке: «Он навсегда останется в истории хоккея – как взятый Яшиным пенальти Маццолы. Гениальный вратарь, суперзвезда»

Теги Тампа-Бэй Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский Лев Яшин сборная Италии по футболу НХЛ Дмитрий Губерниев Сандро Маццола сборная СССР Спорт-Экспресс Хоккей

Дмитрий Губерниев прокомментировал сэйв в прыжке от Сергея Бобровского.

В матче первого раунда Кубка Стэнли «Флорида» обыграла «Тампа-Бэй» в овертайме со счетом 3:2 (2-0).

Во втором периоде 35-летний вратарь помешал забить Мэтту Дамбе, отбив шайбу в прыжке после добивания.

«Сергей Бобровский этим спасением доказывает, что он по-прежнему один из лучших вратарей в истории мирового хоккея. Он суперзвезда, по-настоящему гениальный вратарь.

Было время, когда его спортивную карьеру поспешили похоронить, когда что-то не клеилось. Он доказывает, что не просто молодец, а действительно один из лучших в мире.

Я очень уважаю его, знаком с ним. На такое спасение, на безупречный выбор позиции способен только гениальный вратарь. Это рубрика «спиной чувствую».

В истории хоккея этот сэйв останется навсегда. Может быть, как легендарный взятый пенальти Львом Яшиным от Сандро Маццолы (в матче между сборными Италии и СССР в 1963 году – Sports), если сравнивать с футболом.

Хороший вратарь отличается тем, что, когда весь мировой взгляд прикован к нему, он играет настолько гениально, что это остается на десятилетия, если не на века.

Очень горжусь, что знаком с Сергеем Бобровским», – сказал комментатор Дмитрий Губерниев.

😍 Этот сэйв Бобровского – хит сезона! Вытащил шайбу в прыжке, пока был лицом к воротам

Материалы по теме

11 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Великий сейв 👍🏼
+8
-2
+6
Губастенький и здесь свои 5 копеек вставил.
+6
-1
+5
Великрлепный сэйв, браво!
+4
-1
+3
при всём уважении к бобровскому
его подвиги в коммерческой лиги - за деньги,
а яшин против маццолы - за страну!
губа по-факту, в своей тотальной мерзкой жажде хайпа, умудрился обосрать и того и другого...
+1
0
+1
Ответ lightrip
А можно не Губерниева на эту тему, а кого-нибудь из интересных личностей послушать, желательно нхл-овцев?
Они уже высказались и в приятном шоке. Или ты ждёшь реакции Руа?
+2
-1
+1
Вот она школа!
0
0
0
Великолепный сейв … Губерниева
0
0
0
Ответ lightrip
Не, я о том, что здесь вижу Губерниева. Ну разве что до ночных новостей не домотал
Мотай, там и Амэрика в восторге.
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий