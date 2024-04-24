Губерниев о сэйве Бобровского в прыжке: «Он навсегда останется в истории хоккея – как взятый Яшиным пенальти Маццолы. Гениальный вратарь, суперзвезда»

Дмитрий Губерниев прокомментировал сэйв в прыжке от Сергея Бобровского.

В матче первого раунда Кубка Стэнли «Флорида» обыграла «Тампа-Бэй» в овертайме со счетом 3:2 (2-0).

Во втором периоде 35-летний вратарь помешал забить Мэтту Дамбе, отбив шайбу в прыжке после добивания.

«Сергей Бобровский этим спасением доказывает, что он по-прежнему один из лучших вратарей в истории мирового хоккея. Он суперзвезда, по-настоящему гениальный вратарь.

Было время, когда его спортивную карьеру поспешили похоронить, когда что-то не клеилось. Он доказывает, что не просто молодец, а действительно один из лучших в мире.

Я очень уважаю его, знаком с ним. На такое спасение, на безупречный выбор позиции способен только гениальный вратарь. Это рубрика «спиной чувствую».

В истории хоккея этот сэйв останется навсегда. Может быть, как легендарный взятый пенальти Львом Яшиным от Сандро Маццолы (в матче между сборными Италии и СССР в 1963 году – Sports), если сравнивать с футболом.

Хороший вратарь отличается тем, что, когда весь мировой взгляд прикован к нему, он играет настолько гениально, что это остается на десятилетия, если не на века.

Очень горжусь, что знаком с Сергеем Бобровским», – сказал комментатор Дмитрий Губерниев.

😍 Этот сэйв Бобровского – хит сезона! Вытащил шайбу в прыжке, пока был лицом к воротам