Терещенко о плей-офф НХЛ: «Поддерживаю Овечкина – он мой друг, мы и «Динамо» прошли вместе. И Панарину желаю успехов»

Теги Рейнджерс Вашингтон Кубок Стэнли Алексей Терещенко Александр Овечкин НХЛ КХЛ Артемий Панарин Динамо Чемпионат.com Хоккей

Алексей Терещенко рассказал, за кого из россиян будет болеть в плей-офф НХЛ.

В первом раунде плей-офф НХЛ «Вашингтон» сыграет с «Рейнджерс». 

– В противостоянии Овечкина и Панарина кого будете больше поддерживать?

– Давайте так. Поддерживать, наверное, все-таки Ови. Саша – мой друг, мы с ним и «Динамо» прошли. Конечно, хотелось бы, чтобы он побил рекорд Гретцки и чтобы «Вашингтон» добился успехов. От Саши многое зависит.

Ну и Артемию, конечно, хочется пожелать успехов. Это хоккей. Здесь поддерживаешь не только конкретного игрока – есть в целом команда.

Если серьезно, тяжело кого-то конкретно поддерживать. Все ребята стараются, и хочется, чтобы каждый выигрывал эту чашу. Но все не могут делать это, – сказал трехкратный чемпион мира и экс-игрок «Динамо» Алексей Терещенко.

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