Бобровский о сэйве в прыжке: «Это было отчаяние. После первого броска я не успевал за эпизодом»

Теги Тампа-Бэй Флорида Сергей Бобровский НХЛ Мэтт Дамба Хоккей

Сергей Бобровский прокомментировал сэйв в матче с «Тампой».

В матче первого раунда Кубка Стэнли «Флорида» обыграла «Лайтнинг» в овертайме со счетом 3:2.

Во втором периоде 35-летний вратарь помешал забить защитнику Мэтту Дамбе, отбив шайбу в прыжке после добивания.

«После первого броска, который прошел мимо ворот, я немного не успевал за эпизодом.

Это было отчаяние, я старался закрыть телом как можно большую часть ворот и смог сделать сэйв», – сказал вратарь «Флориды» Сергей Бобровский

😍 Этот сэйв Бобровского – хит сезона! Вытащил шайбу в прыжке, пока был лицом к воротам

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3 комментария
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Всем бы так не успевать.
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Это гениальность, а не отчаяние! Грациозная и пластичная кошка - настоящая пантера) весь хоккейный мир на уши поставил сегодня своим сейвом!
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Большинство таких суперсейвов - результат ошибки вратаря: не успевает за эпизодом, потерял позицию, сделал лишнее движение и т.д. И чаще всего, в них удача превалирует над скиллом (есть и исключения, например, сейв Набокова в ОТ плей-офф с Далласом). В данном случае, Сергей действительно не успевал, ещё и неуклюже переместился к штанге, не то подскользнувшись, не то сделав движение, чтобы перехватить пас. В любом случае, здорово, что всё получилось, и здорово, что рассказал как есть.
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