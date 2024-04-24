Бобровский о сэйве в прыжке: «Это было отчаяние. После первого броска я не успевал за эпизодом»

Сергей Бобровский прокомментировал сэйв в матче с «Тампой».

В матче первого раунда Кубка Стэнли «Флорида» обыграла «Лайтнинг» в овертайме со счетом 3:2.

Во втором периоде 35-летний вратарь помешал забить защитнику Мэтту Дамбе, отбив шайбу в прыжке после добивания.

«После первого броска, который прошел мимо ворот, я немного не успевал за эпизодом.

Это было отчаяние, я старался закрыть телом как можно большую часть ворот и смог сделать сэйв», – сказал вратарь «Флориды» Сергей Бобровский.

😍 Этот сэйв Бобровского – хит сезона! Вытащил шайбу в прыжке, пока был лицом к воротам