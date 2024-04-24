Купер о дуэли Василевского и Бобровского: «Двое лучших. Знаю, что я тренер «Тампы», но восхищаюсь ими обоими»

Теги Тампа-Бэй Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ Андрей Василевский Джон Купер Хоккей

Джон Купер поделился мнением об игре Андрея Василевского и Сергея Бобровского.

В матче первого раунда Кубка Стэнли «Флорида» обыграла «Тампа-Бэй» в овертайме со счетом 3:2.

Ворота обеих команд защищали российские вратари. Василевский сделал 34 сэйва после 37 бросков и стал третьей звездой встречи.

На счету Бобровского 21 отраженный бросок, включая сэйв в прыжке. Он – вторая звезда игры.

«Перед вами двое лучших. [Здорово] находиться на самой большой сцене в величайшей лиге мира и наблюдать за тем, как два таких парня идут нога в ногу.

Знаю, что я тренер одной из команд, но я просто восхищен ими», – сказал главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер.

😍 Этот сэйв Бобровского – хит сезона! Вытащил шайбу в прыжке, пока был лицом к воротам

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3 комментария
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Сэр Купер как всегда адекватен!
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