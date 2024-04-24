Барков о Бобровском и сэйве в прыжке: «У «Флориды» потрясающий вратарь. Запомню этот момент на всю жизнь. Это что-то необъяснимое»
Александр Барков высказался о сэйве Сергея Бобровского в прыжке.
Российский вратарь «Флориды» был признан второй звездой матча с «Тампой» (3:2 ОТ, 2-0 в серии первого раунда Кубка Стэнли).
Во втором периоде Бобровский помешал забить защитнику «Лайтнинг» Мэтту Дамбе, сделав сэйв в прыжке после добивания.
«У нас потрясающий вратарь. Я запомню этот момент на всю жизнь. Вот на что он способен. Это что-то необъяснимое», – сказал капитан «Пантерс».