Барков о Бобровском и сэйве в прыжке: «У «Флориды» потрясающий вратарь. Запомню этот момент на всю жизнь. Это что-то необъяснимое»

Теги Тампа-Бэй Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ Александр Барков Хоккей

Александр Барков высказался о сэйве Сергея Бобровского в прыжке.

Российский вратарь «Флориды» был признан второй звездой матча с «Тампой» (3:2 ОТ, 2-0 в серии первого раунда Кубка Стэнли). 

Во втором периоде Бобровский помешал забить защитнику «Лайтнинг» Мэтту Дамбе, сделав сэйв в прыжке после добивания.

«У нас потрясающий вратарь. Я запомню этот момент на всю жизнь. Вот на что он способен. Это что-то необъяснимое», – сказал капитан «Пантерс». 

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7 комментариев
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да все в шоке, чувак
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Флорида почему то сегодня плохо играла , думаю все понимают благодаря кому они по победили, стена ) надо отметить и Васю . Такое мастерство сразу двух вратарей можно увидеть только когда играют наши друг против друга )
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Не объяснимо, но факт 😁
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Игру смотрел, сейв, без сомнения, впечатляющий. Но, справедливости ради, до этого Сергей потерял позицию и сам создал голевой момент для Тампы, из которого с честью вышел.
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войдёт в топ 5 эпических спасений за всю историю хоккея ⚡⚡⚡
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Сергей действительно - очень хороший, сильный вратарь. Не зря же идёт на возможность получения ещё одной Везины. "Цементирует" крепко ворота. Сам стена крепкая. Правда в этих двух играх по Сергею бросков было поменьше - чем на Василевского. И Андрей хорошо. Но Бобровский - просто отлично работает на своём месте. Молодец большой!!!!
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