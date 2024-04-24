Федотов об отъезде в НХЛ из ЦСКА: «Я честно отдал долг Родине. И мы пришли к общему выводу, что есть возможность реализовать мечту»

Иван Федотов высказался о расставании с ЦСКА.

Московский клуб и вратарь расторгли контракт после вылета московского клуба из розыгрыша Кубка Гагарина.

Федотов доиграл сезон в «Филадельфии». Он продлил контракт с пенсильванцами на 2 года со средней зарплатой 3,25 миллиона долларов за сезон.

В сезоне-2022/23 не играл на профессиональном уровне, так как служил на Северном флоте.

– Игорь Есмантович опроверг слухи о том, что вы сами уехали из ЦСКА, не поставив их в известность. «Это не так», - сказал президент ЦСКА. Вас эти слухи не задевали?

– Мое понимание таково, что желтую прессу читать не надо. Когда захожу на хоккейные сайты, то слежу за статистикой и за тем, кто как сыграл. Мне интересны сами новости, информационная сводка за день. И по заголовкам еще могу пробежаться. Я только от вас узнаю, что какие-то слухи обо мне летают.

Не хочу это комментировать обширно и детально. Но в целом у меня и у ЦСКА был определенный общий знаменатель после тяжелого неоднозначного сезона – для клуба, для ребят, для меня. Никто не доволен результатом. Весь год мы мучились, катались на волнах. Впереди у ЦСКА перестройка, определенные перемены для новых свершений и достижений. Иногда нужен шаг назад, чтобы сделать два шага вперед.

Я честно отдал долг Родине. И мы пришли к общему выводу, что у меня есть возможность реализовать свою мечту, к которой я всегда стремился. Надеюсь на понимание со стороны окружающих. Что люди все-таки с уважением отнесутся к целеустремленности и определенным амбициям, которые могут быть у спортсменов.

Я желаю ЦСКА новых свершений и побед. И кто знает, как оно сложится? Земля круглая. Что нас ждет впереди? Я всегда к этому отношусь продуктивно и на позитиве. Кто знает, может быть, однажды наши пути с снова пересекутся. Поэтому никогда не надо сжигать мосты. Желаю всем только добра, – сказал Федотов.