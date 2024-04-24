Федотов об отъезде в НХЛ из ЦСКА: «Я честно отдал долг Родине. И мы пришли к общему выводу, что есть возможность реализовать мечту»

Теги ЦСКА Филадельфия НХЛ КХЛ Игорь Есмантович Иван Федотов Матч ТВ Хоккей

Иван Федотов высказался о расставании с ЦСКА.

Московский клуб и вратарь расторгли контракт после вылета московского клуба из розыгрыша Кубка Гагарина. 

Федотов доиграл сезон в «Филадельфии». Он продлил контракт с пенсильванцами на 2 года со средней зарплатой 3,25 миллиона долларов за сезон. 

В сезоне-2022/23 Иван не играл на профессиональном уровне, так как служил на Северном флоте. 

– Игорь Есмантович опроверг слухи о том, что вы сами уехали из ЦСКА, не поставив их в известность. «Это не так», - сказал президент ЦСКА. Вас эти слухи не задевали?

– Мое понимание таково, что желтую прессу читать не надо. Когда захожу на хоккейные сайты, то слежу за статистикой и за тем, кто как сыграл. Мне интересны сами новости, информационная сводка за день. И по заголовкам еще могу пробежаться. Я только от вас узнаю, что какие-то слухи обо мне летают.

Не хочу это комментировать обширно и детально. Но в целом у меня и у ЦСКА был определенный общий знаменатель после тяжелого неоднозначного сезона – для клуба, для ребят, для меня. Никто не доволен результатом. Весь год мы мучились, катались на волнах. Впереди у ЦСКА перестройка, определенные перемены для новых свершений и достижений. Иногда нужен шаг назад, чтобы сделать два шага вперед.

Я честно отдал долг Родине. И мы пришли к общему выводу, что у меня есть возможность реализовать свою мечту, к которой я всегда стремился. Надеюсь на понимание со стороны окружающих. Что люди все-таки с уважением отнесутся к целеустремленности и определенным амбициям, которые могут быть у спортсменов.

Я желаю ЦСКА новых свершений и побед. И кто знает, как оно сложится? Земля круглая. Что нас ждет впереди? Я всегда к этому отношусь продуктивно и на позитиве. Кто знает, может быть, однажды наши пути с ЦСКА снова пересекутся. Поэтому никогда не надо сжигать мосты. Желаю всем только добра, – сказал Федотов. 

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
вполне адекватный ответ, не включает обиженку и никого не оскорбляет
+3
-1
+2
честно отдал долг родине, но оказалось что надо ещё годик отдавать долг ЦСКА, так получается-то...
0
0
0
Ты как лох педальный просидел полтора месяца после подписания контракта, пока тебя не приняли. Когти надо было сразу рвать.
0
0
0
Ответ 27 часов
вполне адекватный ответ, не включает обиженку и никого не оскорбляет
Вот да, очень корректно всё. Но это и разумно, вдруг придется вернуться.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий