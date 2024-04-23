Есмантович о Федотове: «Выступление ЦСКА в этом сезоне плохое. Не только Иван в этом виноват. Все играют – защитники, нападающие, есть тренерский корпус. Мы все внесли лепту»

Теги ЦСКА Филадельфия НХЛ КХЛ Игорь Есмантович Иван Федотов Матч ТВ Хоккей

Игорь Есмантович высказался об уходе Ивана Федотова из ЦСКА.

Голкипер перешел в «Филадельфию» после вылета ЦСКА из плей-офф-2024.

– Ходили слухи, что Федотов сбежал. Как проходило расторжение контракта с ним?

– Закончились игры плей-офф, мы потренировались несколько недель, встретились, поговорили. У него было явное предложение из «Филадельфии», оно было более устойчивым, чем наше.

Он объяснил свои психологические моменты по отъезду. Мы приняли совместное решение расторгнуть контракт.

– Как оцените выступление Федотова?

– Выступление ЦСКА в этом сезоне плохое. Не только Иван Федотов в этом виноват. Все играют – защитники, нападающие, есть тренерский корпус. Мы все внесли лепту в плохой результат. Не хочется обвинять Федотова.

Он полностью отдавался и выполнял свою работу на 100%. Так вышло. Вот Исаев вчера пропустил. Он плохо играл, что ли? Просто так вышло, – сказал президент ЦСКА Игорь Есмантович.

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3 комментария
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Вот у ЦСКА есть "президент". Это Есмантович. Он плохо работает? Просто так вышло... Присосался этот пернатый к ЦСКА уже более 10 лет. Пора бы поменять.
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