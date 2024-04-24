Овечкин о 0-2 в серии с «Рейнджерс»: «Знаем, что можем противостоять этой команде. Нам будет нелегко, но и им тоже»
Александр Овечкин высказался о ситуации в серии с «Рейнджерс» (0-2).
«Вашингтон» уступил клубу из Нью-Йорка во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли (3:4, 0-2).
38-летний капитан «Кэпиталс» остался без очков. Во втором периоде ошибка россиянина во время большинства у «столичных» привела к перехвату и голу «Рейнджерс».
«Мы все знаем, что можем противостоять этой команде. Сегодня были ошибки, неудачный отскок от борта.
Нам просто нужно держаться всем вместе. Нам будет нелегко, но и им тоже», – сказал Овечкин.
Игра Рейнджерс, пока, совсем не впечатляет. Такое ощущение, что они никак собраться на плов не могут, все регулярку играют. На фоне серии Тампа-Флорида, например, вообще антихоккей. Там просто финал чашки, имхо.