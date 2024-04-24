Овечкин о 0-2 в серии с «Рейнджерс»: «Знаем, что можем противостоять этой команде. Нам будет нелегко, но и им тоже»

Александр Овечкин высказался о ситуации в серии с «Рейнджерс» (0-2).

« » уступил клубу из Нью-Йорка во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли (3:4, 0-2).

38-летний капитан «Кэпиталс» остался без очков. Во втором периоде ошибка россиянина во время большинства у «столичных» привела к перехвату и голу « ».

«Мы все знаем, что можем противостоять этой команде. Сегодня были ошибки, неудачный отскок от борта.

Нам просто нужно держаться всем вместе. Нам будет нелегко, но и им тоже», – сказал .